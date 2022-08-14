Писатель Салман Рушди отключен от аппарата ИВЛ и может говорить

Британский писатель Салман Рушди, ставший жертвой нападения в США, отключен от аппарата искусственного дыхания и может говорить, подтвердил агент писателя Эндрю Уайли.

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75-летний Салман Рушди после нападения остается в больнице с серьезными ранениями. Писатель Аатиш Тасир вечером в субботу написал, что Рушди «отключен от аппарата ИВЛ, разговаривает (и шутит)». Агент Салмана Рушди Эндрю Уайтли подтвердил это AP, не предоставив других деталей.

Ранее, когда писатель был подключен к аппарату искусственного дыхания, Эндрю Уайтли сообщил, что у Салмана Рушди после нападения разорваны нервы на руке, в результате удара ножом повреждена печень и, вероятно, он может потерять глаз.

На Салмана Рушди было совершено нападение, когда тот готовился выступить с лекцией на западе штата Нью-Йорк. По словам очевидцев, нападавший нанес Рушди несколько ударов ножом. В полиции сообщили, что писатель получил ранения в области шеи и живота.

Нападавшего сразу задержали. Им оказался 24-летний уроженец штата Нью-Джерси Хади Матар. Его мотивы устанавливаются. В суде он не признал себя виновным в покушении на убийство и нападении. Прокурор заявил, что Хади Матар намеренно и целенаправленно напал на Салмана Рушди. Его оставили под стражей без возможности внесения залога.

В отношении британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди все еще действует фетва с призывом к его убийству, изданная иранским аятолой Хомейни в 1989 году. Его роман «Сатанинские стихи» в свое время вызвал протесты в части мусульманского мира, где его сочли богохульным.

Нападение на Салмана Рушди вызвало шок и возмущение по всему миру. Писатели, активисты и политики говорят о мужестве Рушди и его давней борьбе в защиту свободы слова, несмотря на риски для собственной безопасности. Долгие годы Рушди вынужденно жил под полицейской охраной, в последнее время вел скрытную жизнь в Нью-Йорке.

Президент США Джо Байден заявил, что он и первая леди США Джилл Байден были шокированы нападением на британского писателя и «вместе со всеми американцами и людьми по всему миру» молятся за его выздоровление. Байден приветствовал «отказ Рушди быть запуганным и ввергнутым в молчание» в защите «главных универсальных идеалов», являющихся «строительными блоками любого свободного и открытого общества».

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