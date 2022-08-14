Недалеко от Стены Плача в Иерусалиме обстрелян заполненный людьми автобус, есть пострадавшие

В ночь на воскресенье, 14 августа, у стен Старого города Иерусалима произошли вооруженные нападения на мирных жителей, в том числе на заполненный людьми автобус. Как сообщили медики, семь человек получили ранения и были госпитализированы, среди них двое в тяжелом состоянии. Подозреваемый сдался полиции.

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Сообщается, что стрельба велась в двух местах у стен Старого города Иерусалима. Сначала был обстрелян автобус, а затем на углу той же улицы группа людей была обстреляна у въезда на парковку рядом с гробницей царя Давида.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA) сообщила, что семь пострадавших в результате нападений госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии. Полиция говорит о восьми пострадавщих, передает AFP.

Четверо раненых — туристы из США, члены одной семьи, передают израильские СМИ. Среди тяжело раненых — беременная женщина, которой экстренно провели операцию кесарева сечения. Новорожденный в тяжелом состоянии.

Reuters со ссылкой на полицию и очевидцев пишет, что вооруженный мужчина открыл огонь по пассажирам автобуса ночью с субботы на воскресенье, когда верующие возвращались с молитвы от Стены Плача.

Водель автобуса Даниэл Каневский рассказал журналистам: «Я возвращался от Стены Плача. Автобус был заполнен людьми. Я встал на остановке у гробницы царя Давида. В этот момент началась стрельба. Я видел двух людей в крови. Все былив панике». Сам автобус был испещрен отверстиями от пуль.

Власти рассматривают нападение как теракт. Сообщается, что подозреваемый утром 14 августа сам подъехал к полицейскому участку на такси и сдался полиции без оказания сопротивления. При себе у него был пистолет из которого он предположительно стрелял ночью возле Стены Плача.

Следствие установило, что он действовал в одиночку, пишет Newsru.co.il. Как передает портал, подозреваемый — ранее судимый 26-летний Амир Сидауи из Иерусалима. В полиции сообщили, что в 2015 году его приговорили к восьми годам заключения. Он вышел на свободу условно досрочно в 2020 году. Отмечается, что в старом деле фигурировало подозрение в убийстве, но его причастность к убийству не была доказана.

Исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газы, приветствовала это нападение, не взяв на себя ответственность за него, передает AFP со ссылкой на заявление ХАМАС.

Атаки в Иерусалиме произошли через неделю после того, как Израиль и другая исламистская группировка в Газе — «Исламский джихад» — договорились о перемирии при посредничестве Египта. 5 августа армия Израиля начала операцию против позиций «Исламского джихада» в сектор Газы под кодовом названием «На заре». Сообщалось, что в ходе операции были убиты два высокопоставленных командира военнизированного крыла этой группировки. За эти три дня «Исламский джихад» выпустил сотни ракет в сторону Израиля. Сигнал тревоги, предупреждающий о выпуске ракет, слышали и в Иерусалиме. В секторе Газа подтверждают гибель командиров боевиков, но сообщают и о жертвах среди мирного населения, в том числе детях.

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