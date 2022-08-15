Бирманская военная хунта приговорила Аун Сан Су Чжи еще к шести годам тюрьмы

Аун Сан Су Чжи, ставшую символом борьбы за демократию в Бирме, военная хунта приговорила еще к шести годам тюрьмы

Военная хунта Бирмы (Мьянмы) приговорила лидера «Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Чжи еще к шести годам заключения, сообщает AFP со ссылкой на информированный источник.

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Лауреат Нобелевской премии мира 1991 года Аун Сан Су Чжи с момента захвата власти армией в феврале 2021 года уже была приговорена к 11 годам тюрьмы по множеству обвинений, которые выдвинула ей хунта. На этот раз ей добавили еще шесть лет тюремного срока по обвинениям в коррупции.

Аун Сан Су Чжи, находившуюся на посту государственного советника (де-факто главы правительства) Бирмы, арестовали в ходе военного переворота 1 февраля 2021 года. В конце июня ее поместили в одиночную камеру тюрьмы в столице страны Нейпьидо.

Суд над 77-летней лидером «Национальной лиги за демократию» начался более года назад и продолжается в стенах этой тюрьмы. Процесс идет за закрытыми дверями, адвокатам Аун Сан Су Чжи запрещено общаться с прессой и международными организациями. Хунта вменяет ей целый ряд преступлений, включая электоральное мошенничество и мятеж. Ей грозят десятки лет тюрьмы.

Аун Сан Су Чжи отвергает все обвинения со стороны военных, называя их абсурдом.

Наблюдатели расценивают этот процесс как политически мотивированный, нацеленный на устранение Аун Сан Су Чжи и «Национальной лиги за демократию», победившей на парламентских выборах 2015 и 2020 годов, из политической жизни Бирмы. Ряд соратников Аун Сан Су Чжи тоже приговорены к длительным тюремным срокам.

Аун Сан Су Чжи, ставшая символом борьбы за демократию, провела под домашним арестом около 15 лет в годы предыдущих военных диктатур в Бирме и была освобождена в 2010 году. В 1991 году она стала лауреатом Нобелевской премии мира «за ее ненасильственную борьбу за демократию и права человека». Международная репутация Аун Сан Су Чжи пошатнулась в 2017 году, когда она подверглась критике за непризнание репрессий против мусульман-рохинджа и молчание о действиях армии против этого этнического меньшинства.

Приход к власти очередной военной хунты в феврале 2021 года положил конец десятилетию демократического транзита в этом государстве Юго-Восточной Азии. Армия снова захватила власть в Бирме под предлогом недоверия к результатам парламентских выборов 2020 года, на которых уверенную победу одержали сторонники демократии.

Приход к власти хунты вызвал массовые протесты, которые были подавлены войсками. По данным местной правозащитной НКО, около 2100 мирных жителей были убиты военными и 15 тысяч арестованы с февраля 2021 года.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подчеркнула, что в отношении гражданского населения в Бирме систематически применяют широкомасштабные действия, которые можно «с достаточными основаниями считать преступлениями против человечности и военными преступлениями».

Тем временем Россия, развязавшая полномасштабную войну против Украины, наращивает военное сотрудничество с бирманской хунтой. Глава хунты Бирмы Мин Аун Хлайн в середине июля 2022 года снова посещал Москву, где встречался с руководством минобороны РФ. Главнокомандующий бирманских ВС Мин Аун Хлайн также провел встречу с тогда еще главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. СМИ писали, что у главы хунты были запланированы еще переговоры с представителями «Росатома».

Спецдокладчик ООН по вопросам прав человека в Бирме Томас Эндрюс в феврале этого года заявил, что военные используют новое российское и китайское оружие против мирного населения. По его данным, Россия передала бирманской хунте беспилотники, истребители и бронемашины (в том числе оснащенные ПВО).

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