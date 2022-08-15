Иран «категорически» отрицает связь с нападением на Салмана Рушди

«Мы категорически отрицаем» какую-либо связь между нападавшим и Ираном, «никто не имеет права обвинять Исламскую Республику Иран», — заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

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Это первая официальная реакция Тегерана на совершенное в пятницу нападение на 75-летнего британского и американского писателя Салмана Рушди на северо-западе штата Нью-Йорк, США.

«В этом нападении только Салман Рушди и его сторонники заслуживают порицания и даже осуждения. (...) Оскорбив священные принципы ислама и перейдя красную черту для более чем полутора миллиардов мусульман и всех последователей божественных религий, Салман Рушди подверг себя гневу и ярости людей», — добавил представитель МИД Ирана.

По словам родстенников, Салман Рушди, госпитализированный с серьезными травмами после нападения, чувствует себя немного лучше. Он больше не находится на аппарате жизнеобеспечения, и «путь к выздоровлению начался». Об этом говорится в пресс-релизе агента писателя Эндрю Уайли, который был опубликован в Washington Post.

Салман Рушди родился в Индии, в 1947 году, в семье непрактикующих мусульманских интеллектуалов. В 1988 году он опубликовал роман «Сатанинские стихи», который вызвал бурю гнева во многих мусульманских странах. В 1989 году основатель Исламской Республики Иран аятолла Хомейни объявил фетву, призывающую к убийству писателя. После этого Салман Рушди долго жил под усиленной охраной полиции. После смерти аятоллы Хомейни фетва против писателя так и не была отменена, и многие из переводчиков романа подверглись нападкам.

«Гнев, проявленный в то время (...), не ограничивался Ираном и Исламской Республикой. Миллионы людей в арабских, мусульманских и немусульманских странах гневно отреагировали» на роман Салмана Рушди, сказал в понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана. Насер Канани также заявил, что было бы «совершенно противоречивым» «осуждать, с одной стороны, действия нападавшего и оправдывать действия того, кто оскорбляет священные исламские ценности».

Предполагаемому нападавшему, 24-летнему американцу ливанского происхождения Хади Матару, в субботу было предъявлено обвинение в покушении на убийство и нападении. Он не признал себя виновным, заявил его адвокат. Хади Матар был заключен под стражу без права выхода под залог.

В Иране ультраконсервативная ежедневная газета «Кайхан» восхваляла «этого мужественного и сознающего долг человека, который напал на отступника и грешника Салмана Рушди». Еще одна ультраконсервативная газета «Джаван» написала, что это был заговор Соединенных Штатов, которые «вероятно хотели распространить исламофобию в мире».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что иранские государственные СМИ «злорадствуют» по поводу нападения на интеллектуала. «Это отвратительно», — сказал он в своем заявлении.

Нападение на писателя – это чувствительная тема в Иране, передает корреспондент France-Presse. Несколько человек, опрошенных им в последние дни в Тегеране, отказались комментировать нападение на Салмана Рушди перед камерой.

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