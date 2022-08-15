Саудовский принц инвестировал в российские компании 500 млн долларов с начала войны в Украине

Саудовская инвестиционная компания Kingdom Holding, которая контролируется принцем Аль-Валидом бин Талалом, тайно инвестировала более 500 миллионов долларов (490,15 миллионов евро) в три крупные российские энергетические компании в период с февраля по март. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы обязательной отчетности компании.

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В феврале Kingdom Holding инвестировал в международные депозитные сертификаты «Газпрома» и «Роснефти» на сумму 1,37 млрд риалов (357,85 млн евро) и 196 млн риалов соответственно.

Согласно финансовым документам, поданным в воскресенье, компания также инвестировала 410 млн риалов в депозитные сертификаты «Лукойла» в США в период с февраля по март.

Как пишет Reuters, Kingdom Holding не раскрыл подробности своих инвестиций, но компания, вероятно, искала недооцененные активы в России, поскольку многие западные страны ввели санкции против российских компаний.

Инвестиционная стратегия Аль Валида бин Талала строится на финансовых вложениях, которые могут быть очень прибыльными, но связаны с определенным риском. Кроме этого, Kingdom Holding ищет недооцененные активы, в которые можно инвестировать. Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с делами компании.

Kingdom Holding на 16,9% принадлежит суверенному фонду благосостояния Саудовской Аравии, председателем которого является наследный принц Мухаммед бин Салман.

Саудовская Аравия и Россия являются лидерами группы ОПЕК+, который был сформирован в 2017 году между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими странами-производителями. В начале августа страны ОПЕК+ отказались существенно увеличить объемы добычи нефти, несмотря на просьбы Западных стран, добивающихся снижения мировых цен на топливо. Аналитики назвали такое решение «оскорблением президента США Джо Байдена», который в июле совершил поездку на Ближний Восток и встречался с Мохаммедом бин Салманом.

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива всегда заявляли, что пытаются сохранять нейтральную позицию в отношении войны в Украине.

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