Франция завершила вывод своих военных из Мали

Предотвратив в 2013 году крушение малийского государства, контингент Франции остался с Мали в рамках операции «Бархан» (с 2014 года) для борьбы с террористическими группировками.

15 августа последний французский солдат покинул территорию Мали, где военный контингент Франции более девяти лет вел борьбу с террористическими группировками. О завершении вывода французских военных из Мали в этот понедельник сообщили администрация президента Франции и Генеральный штаб вооруженных сил страны. Французские силы продолжат антитеррористическую операцию в регионе в партнерстве с другими странами, заверили в Елисейском дворце. Решение о выводе своего контингента из Мали власти Франции приняли в феврале этого года в условиях кризиса в отношениях с малийской военной хунтой.

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В заявлении администрации президента Эмманюэля Макрона сообщается, что утром 15 августа Франция завершила передислокацию своих сил в рамках антитеррористической операции «Бархан», которая с 2014 года проводится в регионе африканского Сахеля, на территории Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Чада и Мавритании. Малийскую территорию «покинул последний французский солдат операции “Бархан”», — говорится в заявлении Елисейского дворца, который подчеркивает, что Франция сохранит свое военное присутствие в других странах региона для продолжения борьбы с террористическими группировками и поддержания стабильности.

В администрации Макрона напомнили, что решение о выводе французских военных из Мали было принято 17 февраля этого года. В Париже тогда были вынуждены констатировать отсутствие «политических и оперативных условий» для поддержания военного присутствия на малийской территории. Заявление о выводе войск вместе с Францией подписали страны-партнеры по антитеррористической коалиции (14 государств ЕС, Норвегия и Канада, а также восемь стран Западной Африки). Решение было принято в условиях глубокого кризиса в отношениях Франции, ее западных и африканских партнеров с военной хунтой, которая удерживает власть в Мали последние два года. Малийские военные откладывают проведение выборов и передачу власти гражданскому руководству, усиливают военное сотрудничество с Россией, а также прибегли к услугам российских наемников «ЧВК Вагнера».

Как сообщил Генштаб армии Франции, в этот понедельник в 13 часов по местному времени территорию Мали покинуло последнее французское подразделение. Военные прибыли в соседний Нигер, где отныне базируются основные силы операции «Бархан» (на авиабазе в Ниамее, а также вблизи границы с Мали). Франция сохраняет свое военное присутствие в Чаде, а также надеется сохранить пункт дислокации сил своего спецназа в Буркина-Фасо, отмечает агентство France-Presse.

До конца этого года численность французского контингента, который участвует в операции «Бархан», будет сокращена до 2500 солдат (с прежних более чем пяти тысяч). О переформатировании антитеррористической операции и сокращении военного присутствия в регионе президент Эмманюэль Макрон объявлял еще год назад, задолго до решения о полном выводе французских солдат из Мали. Первоначально французы намеревались ликвидировать свои крупные опорные базы на севере Мали (в городах Кидале, Тесалите и Томбукту). В итоге в этот понедельник они оставили и базу в городе Гао, где размещался оперативный командный пункт операции «Бархан».

Франция направила свой военный контингент в Мали в 2013 году в рамках операции «Сервал» для борьбы с исламистскими террористическими группировками, которые захватили север страны и угрожали взять под контроль столицу. Предотвратив крушение государства, контингент Франции остался с Мали в рамках операции «Бархан» (с 2014 года) для борьбы с террористическими группами.

59 французских военных погибли в ходе операции, которая продолжается уже более девяти лет.

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