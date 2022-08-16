Джихадисты в Мали устроили засаду для «вагнеровцев»: четверо убитых

В Мали террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» заявила, что в минувшие выходные устроила засаду для бойцов российской «ЧВК Вагнера», убив четырех наемников. Эту информацию агентству France-Presse подтвердили несколько источников в Мали.

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Связанная с Аль-Каидой исламистская группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM/GSIM) опубликовала заявление, в котором сообщила о проведенной ею в минувшую субботу в центре Мали операции против «группы наемников Вагнера». Как сообщает агентство France-Presse, подлинность размещенного в интернете заявления 15 августа подтвердила организация SITE Intelligence Group, которая специализируется на мониторинге джихадистских веб-ресурсов.

Исламисты сообщили, что устроили засаду в районе города Бандиагара, атаковав группу наемников российской «ЧВК Вагнера», которые «на мотоциклах выехали из деревни Джалло в направлении гор». Четверо вагнеровцев были убиты, «остальные обратились в бегство», цитирует AFP заявление группировки JNIM.

«Четверо русских были убиты в выходные джихадистами вблизи города Бандиагара», — сообщил агентству на условиях анонимности представитель местного выборного руководства. France-Presse отмечает, что эту информацию подтвердили еще два малийских источника — в местной администрации и в больнице.

Стоящая у власти в Мали военная хунта официально отрицает присутствие в стране российских наёмников «частной военной компании Вагнера». В Бамако утверждают, что в Мали находятся лишь российские военные «инструкторы», направленные министерством обороны РФ в рамках межгосударственного сотрудничества.

Франция, чей военный контингент более девяти лет вел в Мали и соседних странах антитеррористическую операцию, в прошлом году неоднократно предупреждала малийских военных о недопустимости появления в стране российских наемников. На фоне поступавшей информации о прибытии «вагнеровцев» 17 февраля Франция объявила о выводе своих военных из Мали. 15 августа территорию страны покинуло последнее французское подразделение, участвующее в антитеррористической операции «Бархан». Эта операция против джихадистских группировок в регионе продолжается. Франция сохраняет свое военное присутствие в таких странах региона, как Нигер, Буркина-Фасо и Чад. До конца этого года численность контингента французской операции «Бархан» будет сокращена до 2500 военных (против прежних более чем пяти тысяч).

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