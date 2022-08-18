Все ради рейтинга? Решится ли Турция на «специальную военную операцию» в Сирии

Турецкая авиация во вторник, 16 августа, нанесла удар по северу Сирии. По данным военных наблюдателей и курдских СМИ, в результате погибли 17 человек. Позже СМИ со ссылкой на видео в соцсетях объявили о начале «специальной военной операции» Анкары в приграничных регионах: речь могла идти о новой попытке Турции ликвидировать позиции курдов на севере Сирии. И хотя затем эта информация не подтвердилась, риск эскалации в регионе в ближайшее время сохраняется, а война в Украине играет на руку президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

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Авиационный удар был нанесен по пригороду города Алеппо на севере Сирии неподалеку от турецкой границы около трех часов дня.

По данным новостного агентства SANA, жертвами атаки стали по меньшей мере трое сирийских солдат — тогда как Сирийский центр мониторинга прав человека говорит о 17 погибших. Другие источники, которые приводит «Аль-Джазира», говорят о 16 и 22 убитых солдатах.

Представители курдов заверили, что ответили на удар, нанеся урон турецкой армии, а также силам, которые поддерживаются Анкарой. «Любая атака на наши позиции будет встречена ответом», — говорится в сообщении. Детали этих нападений не приводятся.

Поздно вечером СМИ сообщили уже не об авиаударах, а о возможной военной операции с использованием наземных войск. Сирийское государственное агентство SANA объявило, что в городе Джараблюс, находящемся под контролем Анкары, местных жителей через громкоговорители в мечетях призвали не выходить из дома, предупредив о скорой атаке.

Информацию о наступлении распространили также и российские СМИ, хотя в МВД Турции начало «специальной военной операции» опровергли. Днем 17 августа наступление войск Анкары не подтвердили и сирийские курды.

Достоверных свидетельств о том, что турецкие войска готовы атаковать в ближайшие дни, действительно нет: однако ситуация в регионе уже несколько месяцев остается напряженной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганв июне объявил о «новом этапе» «антитеррористической» операции на севере Сирии, чтобы ликвидировать позиции курдов.

Анкара уже не первый год борется с вооруженными формированиями курдов на севере Сирии, считая «Отряды самообороны сирийского Курдистана» террористической организаций за связь с другой террористической группировкой — «Рабочей партии Курдистана», с которой Анкара борется десятилетиями. Однако «Силы демократической Сирии», в который входят курды, пользуются поддержкой Соединенных Штатов с начала войны с «Исламским государством» — а Москва официально заявляла, что курды являются «неотъемлемой частью народа Сирии». Поэтому начало «военной операции» — деликатный вопрос для мира в регионе.

Позиции курдов на северо-востоке Сирии зимой 2022 года AFP - -

Одной из целей турецких войск может стать Кобани — сирийский город на северной границе страны, находящейся под контролем курдов восемь лет. По словам Эрдогана, Турция должна «завершить начатое».

С 2016 года под его командованием прошло уже несколько «специальных операций»: «Щит Ефрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В рамках последней планировалось создать так называемую 30-километровую «зону безопасности», но полностью это сделать так и не удалось. В этот раз операция специального названия не получила.

Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что завершение борьбы с курдами на севере Сирии — лишь вопрос времени.

США и Россия формально выступили против турецкой спецоперации. Однако влияние Москвы в регионе, где до начала войны в Украине Россия играла значительную роль, ослабевает. Значительная часть российского контингента в Сирии — по данным Le Monde, около пяти тысяч человек — были переброшены на Донбасс. И если раньше «зеленый свет» со стороны Кремля для Эрдогана казался необходимым, учитывая военную авиабазу в Хмеймиме, значение Сирии для российских военных падает.

Впрочем, точных данных о том, сколько самолетов осталось у РФ на базе в Хмеймиме, нет. По непроверенным данным, которые публикуют израильские СМИ, Россия могла перебросить часть техники, в том числе бомбардировщики Су-34 и вертолеты К-52 на север Сирии с базы в Хмеймиме.

Формально министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Турция не нуждается «в чем-либо разрешении» для военной операции. «Мы ни у кого не будем спрашивать разрешения в борьбе с терроризмом. Это может произойти однажды ночью, внезапно», — объявил он в интервью каналу TRT Haber.

Однако идея военного вторжения обсуждалась во время саммита в «астанинском» формате в Тегеране: там встретились Путин, Эрдоган и лидер Ирана Ибрахим Раиси.

Перед встречей президент Турции объявил, что рассчитывает на поддержку своих коллег в вопросе «специальной операции»: но по итогам переговоров они подчеркнули в совместном заявлении, что решить сирийскую проблему можно, лишь сохраняя суверенитет в ходе «политического процесса». Идея военного нападения поддержки стран не нашла в том числе в Тегеране, который является одним из важнейших партнеров Сирии. Во время гражданской войны в Сирии Иран, как и Россия, оказывал серьезную поддержку правительству Башара Асада.

На фоне войны России против Украины у Турции появились серьезные рычаги влияние на тех мировых игроков, кто выступает против операции в Сирии. Анкара может надавить на США, не дав согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Хотя при соблюдении ряда условий Турция подтвердила подписание меморандума, до конца этот процесс не доведен. Дипломатическая же изоляция России при ее важных экономических и дипломатических связях с Турцией могут повлиять и на позицию Москвы.

Эрдоган потерял популярность на фоне рекордной инфляции. Наступление — возможность поднять свой рейтинг перед выборами

При всех политических разногласиях с партнерами для Реджепа Тайипа Эрдогана операция — шанс спасти свои позиции на грядущих в 2023 президентских выборах. До них осталось чуть меньше года, и по данным апрельских опросов, поддерживают его около 42 процентов населения.

Одна из причин такой ситуации — тяжелая экономическая обстановка. Финансовый кризис там продолжается с 2018 года, а инфляция достигает 80%. Курс лиры к доллару находится на рекордно низких значениях и на этой неделе продолжает падать из-за неожиданного решения местного Центробанка снизить ключевую ставку.

«Специальная операция» Турции в случае успеха позволит разместить в «буферной зоне» сирийских беженцев. Всего их в стране больше трех с половиной миллионов. Как отмечают аналитики, миграционный кризис также влияет на позиции Эрдогана — и его разрешения при сильных внешнеполитических позициях Турции могут улучшить шансы политика на ближайших выборах.

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