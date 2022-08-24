Макрон едет в Алжир и слегка давит на газ: помимо прочего, он обсудит вызванные войной энергетические проблемы Европы

Эмманюэль Макрон во второй раз едет в Алжир в качестве президента Франции. На фото — визит в декабре 2017-го.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 25–27 августа совершает официальный визит в Алжир. На повестке — снятие напряженности в дипломатических отношениях между Парижем и Алжиром, продолжение попыток «лечения» «ран колониализма»; обсуждение вопросов безопасности в африканском регионе Сахель, где Франция проводит антитеррористическую операцию, и вопросов энергетической безопасности Европы: Алжир — крупный поставщик голубого топлива, который может частично возместить «выпадающие» из-за войны объемы российского газа.

Реклама Читать далее

Макрон-примиритель

Перед поездкой Елисейский дворец особо подчеркнул, что президент пытается улучшить франко-алжирские отношения c момента своего прихода к власти в мае 2017 года.

И даже чуть раньше: приехав в Алжир во время первой для себя предвыборной кампании, в феврале 2017-го, Макрон квалифицировал то, что творили колонизаторы на этих землях (которые были французскими с 1830-го по 1962-й год) «преступлениями против человечности».

Позднее он сделал еще несколько шагов для снижения напряженности между бывшей метрополией и бывшей колонией.

В 2018-м году по его инициативе была создана франко-алжирская историческая комиссия, которая предложила меры для «разрядки». В 2020-м возглавляющий комиссию с французской стороны историк Бенжамен Стора представил доклад, в котором содержится около тридцати предложений.

В сентябре 2018-го Макрон попросил прощения у вдовы борца за независимость Алжира, математика Мориса Одена, которого пытали и убили французские военные. В марте 2021 года признал вину Франции в убийстве еще одного из алжирских борцов — Али Буменджеля.

Тогда же — решил упростить доступ к секретным архивам об алжирской войне. В феврале 2022 года первым из французских президентов почтил память погибших при разгоне парижской манифестации 1962 года за мир в Алжире.

Но официальный Алжир не посчитал проделанную Макроном «мемориальную работу» достаточной и выразил сожаление по поводу того, что французский президент не говорит о «покаянии» за 132 года французской колонизации, отмечает AFP.

Не дождавшись «благодарности», из Парижа тоже послали пару резких «сигналов» алжирским властям. В сентябре 2021 года Франция приняла решение значительно сократить количество виз, выдаваемых гражданам Туниса (на 30%), а также Алжира и Марокко (на 50%) — чтобы оказать давление на власти этих стран, которые тормозят процесс реадмиссии нелегалов и других «нежелательных» для Парижа алжирцев, тунисцев и марокканцев.

В ответ министерство иностранных дел Алжира вызвало посла Франции Франсуа Гуйетта «на ковер», чтобы заявить ему об «официальном протесте».

Почти сразу после этого Эммануэль Макрон упрекнул «военно-политическое» руководство Алжира в том, что оно использует «ренту памяти» о войне за независимость для поддержания своей легитимности, и для того, чтобы продолжать обвинять Францию в проблемах своей страны.

Более того, президент Франции поставил под сомнение само существование алжирской нации до французской колонизации.

Заявления были сделаны в ходе встречи Макрона со студентами — потомками алжирцев, воевавших с обеих сторон (пытаясь удовлетворить другую сторону, Макрон инициировал принятие, в феврале 2022 года, закона о компенсациях алжирцам, воевавшим на стороне Франции — так называемым «харки») и французских военных, выступавших против независимости Алжира.

Подробности этой встречи, пересказанные 2 октября газетой Le Monde, вызвали негодование алжирских властей, которые отозвали своего посла из Парижа.

Кроме того, Алжир закрыл воздушное пространство для французских военных самолетов — что усложнило Парижу логистику поставок вооружения, амуниции и продуктов для нескольких тысяч военных, участвующих в антитеррористической операции «Бархан» в Сахеле.

Алжирское небо было закрыто для ВКС Франции до 17 февраля 2022-го.

Алжирский посол находился в «отзыве» три месяца. Для его возвращения потребовался «визит примирения», который совершил в декабре тогдашний министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД Франции затем совершил еще один визит в марте, «что в свою очередь помогло смягчить остроту кризиса, но не устранило его причины», утверждает издание Algerie Focus.

«Многочисленные вопросы все еще омрачают двусторонние отношения, главным из которых является вопрос исторической памяти, по которому Париж не смог добиться прогресса, несмотря на смелость, проявленную французским президентом во время его визита в Алжир в феврале 2017 года, когда он был (еще) кандидатом (в президенты). Он сделал это, когда назвал колониализм „преступлением против человечности“. Но он быстро отступил назад по возвращении в Париж, оказавшись под давлением правого и ультраправого лобби», — полагает алжирское СМИ.

Макрон действительно не может занять «однозначную», строго проалжирскую (если говорить об официальном Алжире) позицию в этом вопросе, который до сих пор остается «болезненным» для значительной части его соотечественников.

Семь миллионов французов так или иначе связаны с Алжиром и его историей, отмечает AFP.

И все-таки ожидается потепление

Тем не менее Макрон едет для того, чтобы добиться значительного потепления отношений двух стран. Это желание, как утверждают алжирские власти, взаимно.

В апреле президент Алжира Абдельмаджид Теббун, поздравляя Макрона с переизбранием, пригласил его приехать.

5 июля, по случаю 60-й годовщины независимости Алжира,

Макрон направил Теббуну письмо, в котором написал: «В ответ на ваше приглашение я буду рад вскоре приехать в Алжир, чтобы вместе начать новую двустороннюю повестку, построенную на доверии и взаимном уважении наших суверенитетов».

Президента Франции будет сопровождать делегация из 90 человек, включая семь министров, среди которых — Брюно Ле Мэр (экономика), Жеральд Дарманен (МВД), Катрин Колонна (МИД), Рима Абдул Малак (министр культуры) и Патрисия Мираллес (государственный секретарь при министре обороны по делам ветеранов и исторической памяти), а также члены парламента, руководители крупных концернов…

Перед поездкой в Елисейском дворце отметили, что страны планируют «продвинуться вперед» в визовом вопросе, подчеркнув при этом, что с марта 2022 года алжирские власти выдали «300 пропусков (для возвращения в Алжир нелегалов), по сравнению с 17-ю за тот же период в 2021 году и 91-м в 2020 году». То есть, алжирские власти услышали призыв Парижа, а теперь Париж прислушается к их «визовому» негодованию.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. © FAROUK BATICHE / PPAGENCY/SIPA

Абдельмаджид Теббун встретит своего французского «коллегу» в столице (Алжире) в четверг, 25 августа, во второй половине дня. Перед этим лидеры двух стран возложат цветы к Мемориалу мучеников (борьбы за независимость), а затем проведут встречу один на один (26-го Макрон посетит кладбище Сен-Эжен в алжирской столице, где похоронены многие французы).

Вечером президент Алжира даст государственный ужин в честь президента Франции.

Помимо столицы, Макрон посетит второй город страны, Оран.

Дипломатия. Сложные отношения Алжира и Марокко

Визит Макрона наверняка вызовет критику в королевстве Марокко, которое является старым региональным соперником Алжира, и чьи отношения с Парижем в последнее время тоже охладились.

«Между Алжиром и Марокко всегда существует конкуренция, и (используя этот визит) Алжир хочет набрать очки», — объяснил AFP Ксавье Дриенкур, экс-посол Франции в Алжире.

С другой стороны, Рабат ожидает, что Франция более «четко» продемонстрирует свою поддержку марокканского плана автономии для урегулирования конфликта в Западной Сахаре. Алжир, который поддерживает сахарских борцов за независимость из Фронта Полисарио, со своей стороны, разорвал дипломатические отношения с Марокко в августе 2021 года. Другая страна ЕС, Испания, в этом конфликте поддерживает автономию Западной Сахары, предложенную властями Марокко.

Конфликт двух соседних североафриканских стран мешает и поставкам газа из Алжира (через Марокко) — в Испанию...

Запах газа привлекает европейцев в Алжир

«Заблокированный» в течение почти двадцати лет привлекательными ценами на российский газ и жестким национальным законодательством, затрудняющим иностранные инвестиции, энергетический сектор Алжира, похоже, обрел «второе дыхание» — на фоне войны, развязанной Путиным против Украины.

После начала войны Алжир — один из десяти крупнейших производителей газа в мире — стал очень востребованным партнером для европейцев, стремящихся уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей.

У Алжира три газопровода: два снабжают Испанию (газопровод Medgaz и «Магриб-Европа», проходящий через Марокко и закрытый алжирцами «по дипломатическим причинам»). Третий трубопровод, Trans-Mediterranean Pipeline, снабжает Италию*.

Визит Макрона в Алжир приходится также на то время, когда Германия просит возобновить работу над проектом Midcat, газопроводом, который пересекает Испанию и Францию — для поставок топлива в Центральную Европу (чье строительство началось в 2013 году и было остановлено в 2019-м).

Франция ранее не особенно поддерживала постройку Midcat, но требования Германии и война в Украине могут «помочь» изменению этой тенденции, надеются профильные энергетические медиа.

При этом в Елисейском дворце перед визитом заверили, что газ «не будет» в центре экономических дискуссий.

Еще об экономике

В Париже надеются на улучшение деловых взаимоотношений Алжиром. Как отмечает AFP, Франция сейчас «испытывает экономические трудности в Алжире», где, имея около 10% доли рынка, «вытеснена» Китаем (16%) с первой позиции.

Французская компания Suez потеряла управление водоснабжением в Алжире, RATP — метрополитеном, а Aéroports de Paris — аэропортом Алжира... Заводу Renault мешают развиваться алжирские государственные квоты на импортные детали, сообщает агентство.

Большие интересы в Алжире и у французского нефтегазового гиганта Total.

Сахель

Два президента также обсудят ситуацию в Мали (откуда только что была выведена французская армия), и в более широком смысле — в Сахеле, а также в Ливии.

Алжир играет центральную роль в регионе благодаря своему дипломатическому весу и тысячам километров границ с Мали, Нигером и Ливией.

Президент Макрон также будет «с полной откровенностью» говорить о растущем влиянии России в регионе, особенно в Мали, заявил Елисейский дворец, указав на «различия в подходах» с Алжиром, имеющим тесные связи с Москвой.

И о правах человека…

Накануне этой поездки тринадцать правозащитных организаций алжирской диаспоры адресовали Макрону открытое письмо, в котором, — выразив надежду, что визит «будет плодотворным для двух стран», — напомнили: «господин президент, тем не менее, есть серьезная тема, которую нельзя упускать из виду во время этого визита: нынешнее состояние прав человека в Алжире».

«Почти десять тысяч арестов, за которыми последовало не менее тысячи жестоких досудебных задержаний в нарушение уголовного кодекса, стали „заслугой“ этого режима с самого начала» продемократических демонстраций (с февраля 2019 года),

— отметили подписанты.

Эммануэль Макрон рассмотрит и этот вопрос во время своего визита — «в соответствии с методами, которые он выберет», и с учетом «уважения к суверенитету Алжира», заявили в Елисейском дворце.

*Имея мощность 32 млрд кубометров, он «экспортировал» в 2021 году 21 млрд кубометров газа. Сближение между Алжиром и Римом в последние месяцы — Марио Драги встретился с президентом Абдельмаджидом Теббуном два раза — привело к увеличению потока газа на четыре миллиарда кубометров к концу июля 2022 года и должно привести к запланированному увеличению еще на шесть миллиардов с 2023-го.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться