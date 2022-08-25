Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для Nord Stream

Канада передаст Германии после ремонта в общей сложности шесть турбин для газопровода «Северный поток», несмотря на поступивший ранее отказ «Газпрома» принять одну из них. Об этом в среду заявила глава канадского МИДа Мелани Жоли. По ее словам, Канада по-прежнему не намерена позволять властям России «как-либо оправдывать» политику превращения поставок газа в инструмент давления на Европу.

Реклама Читать далее

В начале июля министр иностранных дел Мелани Жоли выдала Siemens Energy Canada разрешение на обслуживание используемых «Газпромом» турбин, несмотря на санкции против Москвы из-за ее вторжения в Украину. Турбины ремонтируются на заводе Siemens в Монреале, единственном месте в мире, где это оборудование можно обслуживать. Первая отремонтированная турбина была возвращена в Германию, но «Газпром» отказался ее принять, сославшись на «технические проблемы» и заявив, что ему нужны дополнительные документы, подтверждающие, что оборудование не подпадает под западные санкции.

Несмотря на отказ «Газпрома», Жоли сообщила телеканалу CBC News Network, что в планах правительства все еще входит передача Германии пяти оставшихся турбин. «Это именно то, о чем нас попросила Германия», — передает ее слова CBC/Radio-Canada. На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц посетил Канаду и встретился с премьер-министром Джастином Трюдо.

Украина раскритиковала решение канадских властей об освобождении Siemens Canada от санкций, которое было принято по просьбе Германии. Сам президент Украины Владимир Зеленский в июле заявлял, что Кремль расценит этот шаг как признак «слабости». Канадское же правительство назвало этот шаг необходимым для обеспечения поставок газа в Германию. Оттава также утверждает, что Кремль воспользовался бы отказом Канады, чтобы переложить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против России.

«Канада не хочет давать никакого повода Путину для того, чтобы он продолжал превращать энергетические поставки в Европу в оружие», — сказала Жоли в интервью телеканалу 24 августа.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в интервью канадской прессе вновь призвала власти соблюдать введенные ранее санкции против России, включая ограничения для Siemens. Она сказала, что Россия в любом случае не примет турбину, которую Siemens уже поставила в Германию, и обвинила Россию в использовании газовых поставок в качестве террора в Европе.

В последние месяцы Россия сократила поток газа по «Северному потоку-1» до 20% от общей пропускной способности и недавно объявила, что полностью закроет газопровод на три дня в конце месяца, сославшись на необходимость проведения внепланового технического обслуживания. После этого заявления цены на газ резко возросли.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил CBC Power & Politics, что Германия продолжит работу с Канадой, чтобы обеспечить возвращение оставшихся пяти турбин. «Я думаю, что есть политическое понимание того, что мы будем сотрудничать, что мы друзья, и что мы сделаем все возможное, чтобы российская игра не работала», — сказал Шольц.

Как передает РБК, Олаф Шольц говорил, что Россия может забрать турбину в любой момент. Для этого необходимо только ее участие — следует предоставить необходимую информацию для прохождения таможни, все остальные разрешения есть: от Германии, Евросоюза, Великобритании и Канады. Об отсутствии «желания клиента», то есть, «Газпрома», говорили и в руководстве Siemes Energy. В компании уверены, что российская сторона каждый день называет «какие-то еще причины», чтобы не забирать турбины, аргументы «Газпрома» в Siemens Energy считают «просто неправдой».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться