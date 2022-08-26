Макрон поблагодарил Алжир за участие в «диверсификации» поставок газа в Европу

В ходе официального визита в Алжир президент Франции в пятницу, 26 августа, выразил признательность принимающей стороне за помощь в «диверсификации» поставок газа в европейские страны.

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В связи с увеличением поставок алжирского газа в Италию, Эмманюэль Макрон указал, что Франция не соревнуется с Италией за этот ресурс и добавил: «Это хорошо для Италии, это хорошо для Европы». С его точки зрения, это повышает диверсификацию поставок в Европу, слишком зависимую от российского газа. Как отмечает France-presse, президент Франции не согласился с теми, кто говорит, что его поездка напоминает «хождение в Каноссу» и что цель его визита — добиться от Алжира дополнительных поставок газа во Францию. Напротив, он подчеркнул, что газ играет небольшую роль в «энергобалансе Франции» — около 20% (лишь 8-9% французского газового импорта приходится на Алжир), и поэтому алжирская доля не может существенно повлиять на общую ситуацию.

Макрон заверил, что Франция заполнила газовые хранилица на предстоящую зиму примерно на 90%. «Европейскую солидарность» он считает необходимой, поэтому очень приветствует факт расширения Алжиром сотрудничества и увеличения поставок в Италию.

В долгосрочной перспективе президент Макрон заявил о намерении укрепить партнерство между французской нефтегазовой компанией TotalEnergies и алжирской Sonatrach. В середине июля 2022 года на алжирско-итальянском саммите было объявлено о заключении крупного нефтегазового контракта — соглашения о разделе продукции — с участием итальянского гиганта ENI, американской Occidental и французской TotalEnergies на сумму 4 миллиарда долларов.

Алжир заявил, что до конца года дополнительно увеличит поставки газа в Италию по трубопроводу Transmed. После вторжения РФ в Украину Алжир стал ведущим поставщиком газа в Италию, опередив Россию. Всего с начала 2022 года Алжир поставил в Италию на 113% больше газа, чем планировалось изначально. Общий объем поставок составил 13,9 млрд кубометров. Кроме того Алжир является крупнейшим экспортером газа в Африке, а в Европу поставляет около 11% ей потребляемого газа.

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