Россия в ООН заблокировала декларацию о ядерном оружии из-за упоминания Запорожской АЭС

Россия отвергла проект совместной декларации по итогам четырех недель обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает AFP со ссылкой на источники. Сообщается, что РФ выступила против упоминания ситуации на оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС.

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Конференция, начавшаяся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 1 августа, собрала представителей 191 государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако, как передает AFP, итоговую декларацию принять не удалось из-за позиции России.

СМИ цитируют замдиректора профильного департамента МИД РФ Игоря Вишневского, заявившего, что Россия была не согласна с некоторыми пунктами, которые носят, по его словам, «откровенно политический характер». Вишневский, впрочем, отметил, что и некоторые другие делегации высказали свои возражения.

По словам нескольких источников AFP, знакомых с содержанием переговоров, российская делегация была особенно против пунктов, касающихся ситуации на Запорожской АЭС, оккупированной российскими военными.

В последней версии проекта декларации, с которым ознакомилось агентство, говорится о «большой обеспокоенности» в связи с военными действиями вокруг украинских атомных станций, включая Запорожскую, и о «значительном влиянии на безопасность» из-за «потери контроля» Украины над этим объектом.

Итоговое коммюнике требовало одобрения всех стран.

Впрочем, по словам главы Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин, проект декларации 2022 года был «очень слабым», в нем отсутствовали «конкретные обязательства по разоружению», и даже в случае его принятия это заявление не повлияло бы на нынешний уровень ядерной угрозы.

На открытии обзорной конференции ДНЯО в этом году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что уровень атомной угрозы сейчас «невиданный со времен апогея холодной войны».

В июне этого года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) выпустил доклад, где говорится, что все государства, обладающие ядерным оружием, увеличивают или модернизируют свои арсеналы.

В субботу правительство Австрии, внеблоковой страны, не имеющей ядерного оружия, выступило с критикой позиции в первую очередь России. «Тогда как более трех четвертей из 191 государства-подписанта (ДНЯО) выступали за реальные подвижки в области ядерного разоружения, сопротивлялись в основном государства, обладающие ядерным оружием, и прежде всего Россия», — говорится в заявлении правительства Австрии.

На предыдуший обзорной конференции ДНЯО в 2015 году стороны также не пришли к согласию по существу.

Договор о нераспространении ядерного оружия, разработанный Комитетом ООН по разоружению, декларирует эффективные меры по ядерному разоружению и запрещает странам, не обладавшим ядерным оружием к 1967 году, приобретать его. КНДР, Индия, Пакистан и Израиль не являются участниками ДНЯО.

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