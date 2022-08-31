Маша Слоним о Манане Асламазян: Она дарила людям счастье

В Ереване погибла бывший генеральный директор фонда Internews Манана Асламазян, ее сбила машина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Виктор Мучник, который назвал Асламазян «мамой российской журналистики».

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В России Манана Асламазян подверглась преследованию еще в 2007 году: ее обвинили во ввозе в страну 9,6 тысячи евро вместо разрешенных 10 тысяч долларов, позднее уголовное дело было переквалифицировано на административное. После возбуждения уголовного дела Асламазян уехала в Париж, а российское отделение Internews прекратило работу. Последние годы журналистка жила в Ереване.

Фонд Internews, который Манана Асламазян возглавляла с 1993 года, занимался поддержкой независимых СМИ. А школа Internews дала путевку в жизнь многим журналистам из российских регионов.

Известный журналист Маша Слоним, за плечами которой к тому времени был опыт работы на BBC, сказала Русской службе RFI, что период работы в Internews для нее был самым счастливым. О Манане Асламазян Маша Слоним вспоминает, как об удивительном человеке.

Манана была совершенно уникальным человеком. Ей удалось вокруг себя и вокруг Интерньюс собрать настолько разных людей, из разных страт жизни, из разных регионов. Школа Internews, в которую меня пригласила Манана, была таким объединительным центром журналистов не столько столичных, сколько региональных. Мы собирали молодых амбициозных ребят, которые в своих регионах вряд ли пробились, если бы не Internews. Мы пытались их научить не только ремеслу и мастерству, хотя и это тоже было, но и журналистской этике. Знакомили их с международными стандартами работы журналиста. И до сих пор существует такое негласное сообщество выпускников школы, они между собой дружат, и я с ними дружу. Для меня это тоже был совершенно уникальный опыт. Благодаря Манане я увидела людей, с которыми никогда бы не познакомилась, не будь Internews. Это совершенно другое поколение, мне неизвестное, пытливых, талантливых людей из разных регионов страны. Многие остались в профессии, переехали в Москву из регионов, потому что там уже стало трудно работать. Манана была хорошим менеджером и при этом либеральным руководителем. Собственно, благодаря ее инициативе мы несколько лет делали программу «Четвертая власть» на канале Рен ТВ, которая просуществовала 4 года и была закрыта примерно в то же время, что и НТВ. Я знаю, что Манана Асламазян изменила жизни очень многих людей, и мою в том числе, она для них открыла такие горизонты, о которых они даже и не знали. С ней было работать очень здорово, весело и интересно. Все было так живо, и складывались какие-то чудесные человеческие отношения. Хотя жизнь Мананы была нелегкой, на ее лице всегда была улыбка. Это был теплый, удивительно радостный, интеллигентный человек Когда я произносила ее имя, у меня всегда было ощущение счастья, а сейчас ощущение горя,

— сказала RFI Маша Слоним.

В 2010 году Манана Асламазян получила премию ТЭФИ за вклад в развитие российского телевидения.

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