Михаил Горбачев ушел из жизни в 91 год

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом вечером 30 августа сообщили в московской Центральной клинической больнице.

Реклама Читать далее

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в ЦКБ. Вошедший в историю политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, сообщают российские агентства.

Михаил Горбачев возглавлял СССР с 1985 по 1991 год — сперва как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент Советского союза. В 1985 году он объявил о «перестройке» — политических и экономических реформах, которые были нацелены на демократизацию советского общества. Горбачев прекратил свою деятельность на посту президента после подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года.

Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международного Зеленого Креста, основатель Форума новой политики. Он также выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл путь к свободе для россиян. Его приверженность делу мира в Европе изменила нашу общую историю,

— заявил минувшей ночью президент Франции Эмманюэль Макрон.

Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2022

Михаил Горбачев был надежным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и разрушении «железного занавеса». Это открыло путь к свободной Европе. Это его наследие мы не забудем,

— отметила в своем заявлении о соболезнованиях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022

Первый президент СССР Михаил Горбачев был государственным деятелем, который изменил ход истории, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. «Мир потерял выдающегося глобального лидера, приверженца многосторонних отношений и неутомимого борца за мир», — написал он. Как напомнил Гуттериш, получая в 1990 году Нобелевскую премию мира, Горбачев отмечал, что мир — это не единоподобие, а единство в многообразии. «Он воплотил это важное понимание на практике, идя путем переговоров, реформ, прозрачности и разоружения», — говорится в заявлении генсека ООН.

Михаил Горбачев нашел в себе смелость признать необходимость реформ в Советском Союзе, заявил президент США Джозеф Байден в связи со смертью первого и последнего президента СССР. По мнению Байдена, Горбачев добился успеха как в прекращении гонки вооружений, так и в начале демократических преобразованиях в России. Когда Горбачев возглавил СССР, холодная война шла уже около 40 лет, а коммунистический режим в стране держался еще дольше, отметил президент США.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться