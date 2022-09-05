Два сотрудника российского посольства погибли в результате взрыва в Кабуле

Два сотрудника посольства РФ погибли в результате взрыва в Кабуле. На фото: у входа в российское посольство в Кабуле, 5 сентября 2022.

Двое сотрудников посольства РФ в Кабуле погибли в результате взрыва бомбы возле диппредставительства утром в понедельник. Об этом сообщил российский МИД. France-Presse со ссылкой на МВД Афганистана сообщает, что целью теракта было посольство России.

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«В 10:50 по местному времени (06:20 мск) в непосредственной близости от посольства России в Кабуле неизвестный боевик ​​привел в действие взрывное устройство. В результате обстрела погибли двое сотрудников дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве.

Российское посольство «находится в тесном контакте с афганскими спецслужбами, которые начали расследование», добавили в МИД РФ.

«Речь идет о теракте. Это неприемлемо», — прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время телефонного брифинга для прессы.

«Это была атака террориста-смертника, но прежде чем террорист смог достичь своей цели, наши группы нейтрализовали его», — сообщили France-Presse в министерстве внутренних дел Афганистана. Согласно тому же источнику, целью преступника было посольство России.

Ранее российское информационное агентство РИА-Новости со ссылкой на анонимный источник сообщило, что «от 15 до 20 человек погибли или получили ранения в результате взрыва». Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел из здания дипломатического представительства, чтобы объявить имена людей, которые могут подать заявление на получение визы, сообщает тот же источник.

По данным «Известий», погибли охранник и дипломат. Источник издания сообщил, что погиб второй секретарь посольства Михаил Шах. Пострадавший охранник умер в больнице.

Al Jazeera в Twitter со ссылкой на источник в службах безопасности Афганистана сообщил, что восемь человек погибли и 15 ранены. Al Arabia сообщает о десяти погибших.

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