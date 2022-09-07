На Тайвань прибыла делегация парламента Франции

Французские парламентарии прибыли на Тайвань в среду, 7 сентября, сообщает о визите агентство France-Presse, отмечая, что это самая большая делегация европейских политиков, посещающая остров после масштабных военных учений, проведенных Китаем в августе в ответ на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Визит французской делегации проходит в момент, когда Тайвань проводит двухдневные учения с боевой стрельбой на стратегическом острове, расположенном между его побережьем и Китаем.

Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Пекина, который с негодованием реагирует на любые визиты западных политиков и чиновников.

Делегацию из пяти французских парламентариев возглавляет сенатор Сириль Пеллават, сообщили в министерстве иностранных дел Тайваня, добавив, что это уже четвертый визит французских депутатов на остров за год.

В начале августа Пекин провел демонстрацию военной силы в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Масштабные учения с участием ВМС и ВВС продолжались неделю, став самыми крупными и агрессивными с середины 1990-х годов, отмечает AFP.

Нэнси Пелоси, резко критикующая КНР, стала самым высокопоставленным руководителем США, посетившим Тайвань за последние 25 лет. После ее визита на острове побывали многочисленные американские делегации. Администрация президента Джо Байдена дала понять, что выступала против визита Пелоси, но из-за принципа разделения исполнительной и законодательной власти не имела права вмешиваться в ситуацию. В последние годы многие европейские страны также демонстрируют значительную поддержку Тайбэю, а политики регулярно посещают остров. Вторжение России в Украину усилило опасения в том, что Китай может военным путем попытаться решить свою «проблему Тайваня».

Отношения между Пекином и Тайбэем ухудшились после избрания в 2016 году президентом Тайваня Цай Ин-вэнь, которая считает остров суверенным государством, а не частью Китая.

Как и большинство стран, Соединенные Штаты и Франция официально признают суверенитет КНР над Тайванем, но обе страны остаются ключевыми союзниками Тайбэя и де-факто поддерживают дипломатические связи с островом. Официально США выступают как против провозглашения независимости Тайваня, так и против насильственного изменения статуса острова со стороны Китая.

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