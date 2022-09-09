КНДР законодательно закрепила свой «необратимый» статус ядерной державы

Верховное народное собрание Северной Кореи приняло новый закон о политике в отношении ядерных сил. Он предполагает возможность нанесения превентивных ударов. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что ядерный статус страны «необратим».

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В пятницу, 9 сентября, северокорейские СМИ сообщили, что принятый закон «О политике КНДР в отношении ядерных вооруженных сил» делает статус страны «как ответственного ядерного государства… необратимым» и позволит «надежно защитить коренные интересы нашей революции и безопасность народа, ее стойкой воли к защите прав и польз государства».

В законе указаны случаи, в которых могут применяться ядерные силы:

если на КНДР совершено нападение с применением ядерного или иного оружия массового поражения, а также если в КНДР сочтут угрозу такого нападения неизбежной;

в случае нападения на руководство КНДР и руководителей командования ядерными силами;

в случае нападения на стратегические объекты КНДР;

при необходимости предотвращения затягивания войны или для взятия инициативы в войне;

при возникновении обстоятельств, ставящих под угрозу существование страны и безопасность жизни народа.

Оговаривается, что в случае появления угрозы для системы командования и контроля над ядерными силами удар может быть нанесен «автоматически и немедленно» «для уничтожения враждебных сил». При этом КНДР обещает не размещать ядерное оружие на территории других стран и не применять его против безъядерных стран, если они не совершают актов агрессии в отношении Северной Кореи.

Новый текст отражает уверенность Ким Чен Ына в ядерном и военном потенциале своей страны, особенно в способности северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах нанести удар по США. Такое мнение озвучил AFP эксперт Чон Сон Чхан из Центра северокорейских исследований при Институте Седжона. По мнению эксперта, новая доктрина служит для «оправдания применения ядерного оружия в чрезвычайной ситуации, заранее раскрывая принципы применения ядерного оружия внутри страны и за рубежом».

В 2005 году Северная Корея заявила о наличии у нее ядерного оружия, а в 2012 объявила себя ядерной державой. Закон о ядерной политике КНДР, принятый в 2013 году, предполагал, что Северная Корея может использовать это оружие для отражения нападений и нанесения ответных ударов.

Информация о новой северокорейской доктрине появилась в контексте нарастающего напряжения между Пхеньяном и Сеулом: КНДР обвинила Южную Корею в недавней вспышке COVID-19 на своей территории, а в конце августа США и Южная Корея провели крупнейшие с 2018 года совместные военные учения. По данным AFP, около 28 500 американских военнослужащих дислоцированы в Южной Корее. При этом президент страны Юн Сук Ель заявил, что его правительство не планирует обзаводиться ядерными силами.

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