«Паломничество за мир»: папа римский Франциск прибыл в Казахстан

Во вторник, 13 сентября, начинается трехдневный государственный визит папы римского Франциска в Казахстан. Во время визита глава Ватикана примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Встреча с российским патриархом Кириллом в Нур-Султане не состоится, глава РПЦ отклонил приглашение.

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В рамках трехдневного государственного визита — с 13 по 15 сентября — предстоятель Римской католической церкви проведет молебен (святую мессу), примет участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и с представителями гражданского общества.

В съезде будет участвовать более 100 делегаций из 50 стран. Ожидается приезд великого имама Аль-Азхара Ахмеда Аль-Тайеба, главных раввинов Израиля, патриарха Феофила III Иерусалимского, представителей буддизма, индуизма, даосизма, синтоизма и других мировых религий.

Московский патриархат РПЦ представит митрополит Волоколамский Антоний, глава отдела внешних связей. Встреча папы римского с российским патриархом Кириллом в Нур-Султане не состоится, глава РПЦ отклонил приглашение.

Папа Франциск направляется в Казахстан по приглашению президента Токаева. Его передал главе римско-католической церкви в ноябре 2021 года спикер Сената Казахстана Маулен Ашимб во время рабочего визита в Ватикан. В апреле 2022 президент Токаев и понтифик провели переговоры по видеосвязи. Как пишет католическая газета La Croix, «страна соответствует критериям Франциска»: в Казахстане незначительное меньшинство католиков, всего 1% от 19-миллионного населения.

Папа римский Франциск в столице Казахстана. Встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. 13/09/2022. via REUTERS - VATICAN MEDIA

В Центральной Азии проживают более 350 тысяч католиков, 150 000 из них — в Казахстане. Это, в основном, потомки сосланных в сталинский период из европейской части России этнических немцев и депортированных уроженцев Литвы и Западной Украины.

Казахстан давно стремится сформировать имидж страны религиозной терпимости. Он стал первой постсоветской страной, установившей официальные отношения с Ватиканом. «Такого рода форумы были, но отличие казахстанской площадки в том, что наша страна последовательно, раз в три года, проводит съезды. Сегодня во всем мире знают эту площадку. Знают то, что здесь собираются самые влиятельные духовные лидеры мира. За эти 20 лет мы уже сформировали площадку, которая признана и востребована», — прокомментировал приезд папы римского спикер казахстанского Сената Маулен Ашимб, отвечая на вопрос о целях приглашения. В преддверии президентских выборов, которые состоятся в Казахстане не позднее 1 декабря, съезд способствует усилению имиджа президента Токаева.

При этом казахстанский закон о религиозной деятельности предусматривает жесткие меры, в частности, в области регистрации религиозных объединений, и подвергается критике правозащитных организаций. В докладе Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире за 2021 года также говорится о преследовании властями Казахстана жителей страны за религиозные убеждения.

Казахстан между Китаем и Россией

Встреча религиозных лидеров проходит в контексте напряженности во многих регионах мира, в первую очередь, полномасштабного военного нападения России на Украину. Ожидается, что в центре обсуждений окажется Украина, хотя будут затронуты и другие важные для собравшихся геополитические вопросы, в частности, ситуация вокруг Тайваня. В воскресенье, 11 сентября, за два дня до своего отъезда, папа назвал поездку в Казахстан «паломничеством за мир».

Одновременно с папой Франциском 14 сентября в столицу Казахстана с визитом приедет глава КНР Си Цзиньпин. Страна является для Китая важным рынком, поставщиком полезных ископаемых, металлов и энергоносителей, а также транзитным звеном транзитного потока в Европу. Приезд в Нур-Султан станет для китайского лидера первой зарубежной поездкой с начала пандемии COVID-19. Главы Китая и Казахстана намереваются подписать ряд двусторонних соглашений, состоится ли при этом встреча китайского лидера с папой, пока не известно.

Папа римский Франциск в столице Казахстана. 13/09/2022. via REUTERS - KAZAKH PRESIDENTIAL PRESS SERVIC

Сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров в интервью радио «Азаттык» говорит о том, что Казахстан становится ареной жесткого соперничества между Китаем и Россией. «Война в Украине стала для Центральной Азии сигналом, что надо расширять отношения с миром вне России, снижать зависимость от России, потому что увеличение сотрудничества с Россией теперь однозначно ведет к тупику. Естественно, когда Центральная Азия думает о том, какие страны есть в мире для того, чтобы эту зависимость ослабить, то Китай приходит первым на ум», — считает эксперт.

С начала войны в Украине, развязанной Россией, Казахстан наращивает свою военную мощь и усиливает дипломатические контакты с Китаем, США и Европой. При этом Казахстан соблюдает западные санкции в отношении России, а в стране запрещена пророссийская символика Z/V.

15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан) пройдет саммит ШОС, на который Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев отправятся вместе. Ожидается, что в рамках саммита китайский лидер встретится с президентом России Путиным — впервые после вторжения Москвы в Украину.

Папа римский Франциск в столице Казахстана. Встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. 13/09/2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

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