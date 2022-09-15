COP27: правозащитники критикуют Египет за преследования в отношении экологистов

Климат

За два месяца до открытия в Шарм-эш-Шейхе конференции ООН по изменению климата (СОР27, 7 — 18 ноября 2022) организация Human Rights Watch обвинила правительство ас-Сиси в создании в стране «обшей атмосферы страха» и «препятствий» в работе защитников природы.

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12 сентября неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), опубликовала пресс-релиз, в котором её директор по экологическим вопросам Ричард Пирсхаус говорит о намеренном создании властями Египта «препятствий для финансирования, исследовательской работы и регистрации» экологических организаций, что «ослабило местные экологические группы, вынуждая некоторых активистов покинуть страну, а других — отказаться от важной работы». «Эти ограничения нарушают свободу собраний и ассоциаций, угрожают способности Египта выполнять свои обязательства по защите окружающей среды и изменению климата, поскольку в ноябре он принимает COP27», — говорится в коммюнике НПО.

Обвинения в репрессиях основаны на результатах проведенного Human Rights Watch анонимного опроса тринадцати египетских активистов экологического движения, а также специализирующихся на этой теме ученых, университетских исследователей и журналистов. Опрос подтвердил уже известные правозащитникам факты судебных исков, замораживания активов организаций по обвинению в «финансировании из-за рубежа», фактической невозможности получения разрешений на проведение исследований и запрета на поездки. Опрошенные рассказали о преследованиях, запугивании и арестах, которым они подвергались. Собранная информация подтвердила политику репрессий, которую Human Rights Watch осуждала и обличала на протяжении последних лет.

Alors que dans deux mois l’Égypte va accueillir la COP27, voici ce qu'il se passe :



4 journalistes de @MadaMasr, l’un des derniers sites d’information indépendants en Égypte, font l’objet d'enquêtes pénales.



Pour un simple article critique du pouvoir. — Amnesty International France (@amnestyfrance) September 9, 2022

В подтверждение тому - опубликованное 9 сентября сообщение Международной амнистии об открытии в Египте следствия по делу «четырех журналистов, сотрудников одного из последних независимых информационных сайтов #MadaMasr из-за публикации критической статьи в адрес властей».

Human Rights Watch пишет, что число узников совести в Египте на сегодняшний день составляет около 60 тыс человек. Среди них есть правозащитники, политические оппозиционеры, журналисты, студенты и просто демонстранты. Манифестации были в Египте запрещены армией еще в 2013 году, в период массовых народных выступлений. Он не отменен до настоящего времени. Опрошенные правозащитниками сообщили о том, что необоснованные вызовы в полицию, допросы, тюремное заключение без суда, несправедливые судебные приговоры и ни чем не обоснованное включение человека в «списки террористов» стали в Египте обычной практикой. «Египет никогда не знал более мрачного периода для прав человека» — констатировал еще в конце 2020 года в интервью TV5Monde директор Института исследований в области прав человека в Каире и правозащитник Бахей Эльдин Хассан.

Репрессивная политика с момента прихода к власти в 2014 году президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, бывшего до 2011 года замдиректором службы разведки армии, только усилилась. Опрос подтвердил что египетские власти не меняют курса на подавление любых форм оппозиции, независимой прессы и онлайн-активности.

Представители критически настроенных к правительству Египта правозащитных и экологических организаций сообщили правозащитникам, что опасаются публично участвовать в COP27 из-за угрозы последующих репрессий. «Органы безопасности, …могут теперь больше, чем когда-либо прежде, сосредоточится на экологическом гражданском обществе в Египте», —объяснил в ходе опроса один из покинувших Египет активистов.

В этой связи Human Rights Watch призывает государства, участвующие в саммите по климату, оказать влияние на правительство ас-Сиси и добиться гарантии участия в международном экологическом форуме под эгидой ООН всех составляюших гражданского общества страны-организатора.

La #COP27 se tiendra en novembre en #Égypte 🇪🇬



L'action climatique n'est possible qu'avec un espace civique ouvert. C'est loin d'être le cas en Égypte



🖊️[PÉTITION]Pour que l'Égypte ouvre l'espace civique et libère toute personne détenue arbitrairement

👉https://t.co/lFxysPLK96 pic.twitter.com/TTCrCTWKHZ — Mounir Satouri 🌍 (@MounirSatouri) September 7, 2022

В то же время в соцсетях идет сбор подписей под петицией с призывом добиться участия в саммите по климату неправительственных организаций и движений.

Присвоение Каиру права организовать саммит COP27 позволяет сегодня правительству ас-Сиси позиционироваться в качестве «чемпиона», лидера в стане стран Африки и требовать от богатых промышленно-развитых стран Запада активного финансирования усилий в адаптации к изменению климата бедных стран Юга. Однако, отмечают сегодня французские СМИ, за торжественными объявлениями египетского правительства о многочисленных широкомасштабных экологических проектах скрывается менее привлекательная реальность.

Активисты, которых цитирует HCR, осуждают «непрозрачность» действий властей. К примеру, проект создания в 50 км от Каира «новой административной столицы» с 2015 года остается для них недоступным. Экологисты не могут работать и над многочисленными другими проектами строительства мегаполисов, инициированных правительством, чтобы разгрузить Каир с его 20-ю миллионами жителей.

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