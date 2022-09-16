Баткенский район Кыргызстана подвергся ракетному обстрелу с таджикской стороны

ИНТЕРВЬЮ

В пятницу, 16 сентября, Таджикистан повторно напал на приграничные районы Кыргызстана. Перестрелка, начавшаяся на границе 14 сентября переросла 16 сентября в обстрел пограничных нарядов Кыргызстана из ракетных систем залпового огня. Из минометов были обстреляны пограничные заставы и села в Лейлекском и Баткенском районах. К 16:00 число пострадавших достигло 42 человек. На вопросы RFI ответила президент правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаилова.

Реклама Читать далее

RFI: Что сейчас происходит на границе?

Толекан Исмаилова: Перестрелка началась 14 сентября в Булак-Башы, Как-Сай и Паскы-Арык, а 16 сентября начался уже обстрел кыргызстанских пограничных нарядов. По официальной информации ГКНБ КР, вчера опять началась агрессия со стороны Таджикистана , потом остановились на переговоры, и сегодня с 6 утра масштабно, применяя минометы, бронетехнику, ракеты, начались обстрелы приграничных сел и Баткена. Из минометов были обстреляны пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах. К 16:00 число пострадавших достигло 42 человек. В Лейлеке 15-летняя девочка, жительница села Достук Эльзада Малик-кызы умерла от осколочного ранения. В СМИ также появилось сообщение о смерти девятилетней девочки. С утра велась эвакуация женщин и детей со всех приграничных населенных пунктов.

По данным ПС ГКНБ, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру границы. Обстрелу из ракетных систем залпового огня подверглись окрестности аэропорта Баткена и объекты на окраине города, там есть разрушения.

Мы (Правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан» — RFI ) вели переговоры с лидерами сообществ Баткенской области. В данное время продолжается эвакуация граждан по всему периметру границ с Таджикистаном.

Постсоветское колониальное наследие губит как Россию, так и страны, страдающие от зависимости от Кремля.

Как расценивать такое жесткое обострение в то время, как в Самарканде лидеры стран Азии заверяют друг друга в нерушимой дружбе?

В 2021 году мы находились в Баткенской области и мониторили ситуацию в 16 селах, пострадавших от агрессии. Более 30 человек погибли, включая девочку и мальчика. В это же время шло заседание ОДКБ в Душанбе. Россия вмешивается в безопасность региона Центральной Азии, инициирует конфликты в приграничных районах, где есть анклавы. Агрессия и война в Украине показала Россию как агрессора, ведущего целенаправленную войну для разрушения Украины. Агрессия и военные вторжение таджикских военных на территорию КР, масштабирование войны также показывает, что за главой Талжикистана Рохмоном есть российская поддержка.

Постсоветское колониальное наследие губит как Россию, так и страны, страдающие от зависимости от Кремля. Посмотрите непризнанные территории, которые вдвойне страдают от системных нарушений прав человека, это и Карабах, и Приднестровье, и Крым, захваченный Россией, это агрессия и война в Украине. Важно международному сообществу и всем активными гражданам остановить войну и привлечь за военные преступления всех, кто развязал войну в Украине, отказаться от членства ОДКБ и ШОС, следуя международным обязательствам в ООН, ОБСЕ и ЕС.

Возврат к демократии и ценностям права и свобод человека даст шанс на новое устойчивое развитие, уменьшая бедствия и конфликты в условиях кризисов

Какие самые срочные действия надо предпринять?

Пограничная служба ГКНБ КР сделала официальное заявление, что главы спецслужб Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16.00. Однако вместе с партнерами сети «Люди, меняющие мир» мы обратились к международному сообществу — ООН, ОБСЕ, ЕС с просьбой несмотря на публикацию этой информации о договоренности использовать все международные механизмы для прекращения военной агрессии.

Во время агрессии в апреле 2021 года мы совместно с FIDH заявляли о неприемлемости применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в крупных и мелких населенных пунктах из-за неизбирательности такого оружия. Оно подвергает гражданских лиц огромной опасности и запрещено международным гуманитарным правом.

Необходимо прекратить огонь, обеспечить равноправное участие местных сообществ в урегулировании конфликта, обеспечить гуманитарную помощь пострадавшим и их семьям, включая всех, кто был вынужден покинуть свои дома, а также провести расследование, которое позволит установить ответственных за жертвы среди гражданского населения.

Представители международного сообщества с учетом согласия Кыргызстана и Таджикистана должны принять участие в переговорах между участниками конфликта, а также призвать Кыргызстан ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

Это далеко не первый конфликт на таджикско-кыргызстанской границе. Весной 2021 года здесь погибли десятки военных и мирных жителей, в том числе дети. Более двухсот человек получили ранения, десятки тысяч местных жителей лишились крыши над головой. В 2020 году на границе имели место семь вооруженных конфликтов. Ранее, в том числе и в советское время, число вооруженных стычек и более масштабных столкновений достигало нескольких десятков.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться