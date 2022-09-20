Помощь мира Украине и «спецоперация» Лаврова: чего ждать от заседания Генассамблеи ООН

20 сентября в Нью-Йорке открылась Генеральная ассамблея ООН с участием глав государств. Мероприятие, которое проводится ежегодно, и каждый год — с известной эффективностью. В этом году Генассамблея организации, созданной после Второй мировой, в том числе, для поддержания мира во всем мире — пройдет в дни крупнейшей за все ее существование войны в Европе. При этом ни у кого нет иллюзий насчет того, что саммит ООН хоть как-то приблизит наступление в Украине мира. Более того, представитель страны, которая развязала и ведет эту войну — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — получит трибуну для выступления. Украина, в свою очередь, намерена потребовать создания на базе ООН механизма конфискации российских активов для покрытия материального ущерба от войны, а также международного трибунала для наказания военных преступников.

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Россия все никак не могла въехать…

Нынешняя сессия Генассамблеи (ГА) — 77-я по счету — по традиции проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и продлится до 26 сентября.

В сессии примут участие более 150 глав государств, но Путина среди них не будет. Возглавившего российский «дипломатический десант» министра Лаврова держали в неведении относительно возможности высадки в США до последнего момента (о том, что Лавров получил американскую визу, стало известно всего за неделю до ГА), а подавляющая часть делегации РФ (включая т. н. журналистов) не получала ответа до самого последнего момента.

Не помогало и отправленное в начале сентября генсеку Гутерришу письмо представителя России г-на Небензи, который жаловался на то, что «за последние несколько месяцев Соединенные Штаты постоянно отказывали предоставлять визы на въезд российским делегатам, которые должны были принимать участие в официальных мероприятиях ООН».

О том, что в «последние несколько месяцев» Россия ведет войну, в которой уже погибли как минимум десятки тысяч людей, г-н Небензя в своем письме напоминать не стал.

За неделю до саммита другой представитель дипмиссии РФ при ООН призвал Гутерриша начать «арбитражную процедуру» против американских властей «в связи с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств». 18 сентября российская делегация жаловалась, что Гутерриш так и не запустил «арбитражную процедуру».

Лишь 19 сентября, то есть накануне начала выступлений высокого уровня, замминистра иностранных дел РФ г-н Рябков рассказал госагентству ТАСС о том, что «значительная часть виз получена».

Генсек ООН, в свою очередь, «выразил надежду», что проблемы с визами перестанут возникать вскоре после того, как закончится война.

Впрочем, ожидать того, что на этой сессии Сергей Лавров (который должен выступать 24 сентября) объявит ожидаемую как в Украине, так и во всем остальном цивилизованном мире новость о выводе оккупационных российских войск со всей украинской территории, совсем не стоит, особенно с учетом сегодняшней новости о проведении «референдумов» на захваченных украинских территориях уже в ближайшие дни).

Зато можно предсказать, что выступление Лаврова, вполне вероятно, будет бойкотировано значительной частью участников сессии — как уже бывало на предыдущих международных форумах, проходивших после 24 февраля.

В частности, в марте, на заседании сессии Совета ООН по правам человека, после того, как глава МИД РФ открыл рот, дипломаты десятков стран встали и покинули зал заседаний (Лавров выступал по видеосвязи, так как его самолету не позволили пересекать воздушное пространство ЕС).

Лавров совершенно спокойно рассказывал о том, что Россия «с неизменным уважением относится к украинскому народу, его языку и традициям» и «не намерена каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины». При этом шел шестой день развязанной российским руководством полномасштабной войны.

Нынешняя его речь может содержательно отличаться от мартовского «перформанса»: учитывая последние ощутимые поражения оккупационных сил в Украине, не исключены намеки на готовность начать переговоры «с Киевом». Но и это не станет новостью: такой намек уже сделал несколько дней назад на саммите ШОС г-н Путин.

При этом из его заявления следовало, что переговоров «не хочет» Зеленский. Хотя президент Украины неоднократно заявлял в последние месяцы о готовности к дипломатическому решению: но, с учетом того, что уже сотворили российские захватчики с 24 февраля, а также истории последних восьми лет, единственным условием для начала переговоров является полный выход оккупантов со всей украинской территории: включая т. н. «ДНР» и «ЛНР», а также Крым.

Для Зеленского сделали исключение

Если для представителей РФ были созданы некоторые визовые сложности, то для президенту защищающейся от российской агрессии Украины, наоборот, позволили отступить от регламента. «Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы сделать исключение из правил и разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на 77-й сессии не лично, а с видеообращением. Это решение поддержала 101 делегация», — говорится на сайте ООН.

«Генеральная ассамблея таким образом принимает во внимание „обстоятельства, при которых руководители миролюбивых суверенных государств, членов Организации Объединенных Наций, не могут лично участвовать в заседаниях (...) по не зависящим от них причинам вследствие продолжающегося иностранного вторжения, агрессии, военных действий, которые не позволяют им безопасно покинуть свои страны и вернуться в них, или в силу необходимости выполнять свои обязанности и функции в области национальной обороны и безопасности…“», — говорится в сообщении.

Против этого решения голосовали всего 7 стран: Россия, Беларусь, Куба, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа и Сирия. Трансляция обращения Владимира Зеленского запланирована на вторую половину дня в среду 21 сентября, сообщили в ООН.

Очно от Украины в ГА будет участвовать делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как сообщает «Укринформ», Зеленский утвердил директивы делегации, однако их содержание не опубликовано, документ имеет гриф «секретно».

При этом в фейсбуке украинского МИДа отмечается, что Зеленский определил три основных приоритета работы делегации на Генассамблее: «укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности, увеличение поставок оружия и финансовой помощи», «привлечение России к международной ответственности за ее преступления», «активизация отношений со странами Глобального Юга».

Что касается второго пункта, то кое-какие подробности уже известны: согласно информации, опубликованной британской газетой The Guardian «со ссылкой на источники», Украина лоббирует принятие на Генассамблее ООН резолюции, которая станет основой создания международного механизма финансовых компенсаций за войну, что может привести к аресту российских государственных активов за рубежом на сумму до 300 миллиардов долларов.

Кроме того, вряд ли Владимир Зеленский и представители украинской делегации обойдут стороной вопрос создания механизмов юридической ответственности за военные преступления. Последний прогремевший на весь мир пример — массовое захоронение сотен расстрелянных и замученных людей в районе города Изюма, который несколько месяцев находился под российской оккупацией.

Ожидается, что на ГА будет предложено принять резолюцию по созданию специального трибунала по совершавшенным в ходе этой войны преступлениям. Зеленский также считает, что на уровне ООН следует рассмотреть вопрос о признании России государством-спонсором терроризма (но по этому вопросу Вашингтон ранее высказывался отрицательно).

«Отдельное внимание во время визита министра (Кулебы) будет уделено теме гарантий безопасности для Украины в контексте разработанного группой Ермака-Расмуссена документа The Kyiv Security Compact», — также подчеркнули в украинском дипломатическом ведомстве.

Гутерриш: мы далеки от наступления мира

Накануне начала сессии генсек Гутерриш также призвал Москву и Киев осуществить обмен пленными в формате «всех на всех» (на следующий день Эрдоган заверил, что Россия и Украина готовы обменять «200 пленных» при содействии Турции; если это так, то это явно меньше, чем должно быть в случае применения принципа обмена «всех на всех»).

При этом Гутерриш отметил, что «сейчас мы далеки» от перспективы переговоров Зеленского и Путина об окончании войны.

Впрочем, традиционное бессилие ООН в вопросе предотвращения и остановки вооруженных конфликтов пока красноречиво подтверждается и во время этой войны*. Можно начать с того, что о начале «специальной военной операции» Путин объявил 24 февраля прямо в разгар заседания Совбеза ООН (на котором председательствовала Россия во главе с Небензей), и заканчивая тем, что 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву как раз в тот момент, когда там находился Гутерриш.

Борьба с разобщенностью

Как отмечают и многие политологи, и сам генсек ООН, к нынешней Генассамблее мир подошел чрезвычайно разобщенным. За несколько дней до сессии Гутерриш осудил геостратегические разногласия, «которые не были столь велики, по крайней мере, со времен Холодной войны». И призвал «объединиться» для поиска решений «драматических проблем», отмечает корреспондент RFI в Нью-Йорке.

«Наш мир покрыт шрамами от войн, изранен климатическим хаосом, изранен ненавистью, опозорен нищетой и неравенством», — заявил генсек ООН.

Среди вызовов, которые будут обсуждать на ГА мировые лидеры, конечно же, война в Европе: на четверг, 22 сентября, запланировано заседание Совбеза под названием «Обеспечение мира и безопасности в Украине». С учетом того, что Китай и Россия входят в пятерку постоянных членов Совета безопасности, от заседания можно ждать разве что ярких (не)дипломатических пикировок.

Вполне вероятно, что выступление Зеленского станет главным событием форума. Даже «его (дистанционная) речь привлечет в тысячу раз больше внимания, чем большинство выступлений других присутствующих (в Нью-Йорке) лидеров», —

заявил агентству France-Presse Ричард Гоуэн, директор направления по работе с ООН в неправительственной организации «Международная кризисная группа» (ICG). Тем не менее, он призвал президента Украины «быть осторожным», так как «многие незападные политики возмущены тем, что Запад сосредоточился (только) на Украине».

Впрочем, вряд ли президент Зеленский будет соблюдать «осторожность» — на фоне Бучи, Ирпеня и Гостомеля, Мариуполя, Изюма и Харькова… Сколько бы ни было «недовольных» «незападных политиков».

«Война, развязанная Москвой в Украине, показывает растущий раскол между Западом, теми странами, которые бросают вызов международному порядку под знаменем Китая и России, и теми, кто предпочитает осторожно держаться в стороне», — отмечает, в свою очередь, обозреватель Le Monde, и развивает мысль, высказанную Гутерришем: «Никогда еще международный порядок не казался таким раздробленным, а конфликт обнажил новую картографию глобальных отношений сил. С одной стороны — западники и их союзники во главе с США устали играть в мировых жандармов, но возглавили поддержку Украины в Европе, травмированной возобновлением войны. С другой стороны — Россия, член Совета Безопасности, обвиняемая в нарушении Устава ООН путем вторжения в соседнюю страну, которую осторожно и не без корыстных побуждений поддерживает Китай. Наконец, страны Азии, Африки, (…) Ближнего Востока и Южной Америки образуют разнородную группу (…), которая не хочет выбирать сторону и обеспокоена дипломатическими, продовольственными и энергетическими последствиями этой войны для европейского континента».

Существование «раскола» не отрицают и в Вашингтоне, при этом подчеркивая, что он не является «глобальным» (для этого

стоит вспомнить хотя бы результаты мартовского голосования на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН, когда 141 страна осудила российскую агрессию, и лишь 5, включая Россию, проголосовали против (при 35 воздержавшихся).

«Некоторые страны обеспокоены тем, что пока мы сосредоточены на Украине, мы не уделяем достаточно внимания другим кризисам по всему миру. Это не так», — заявила, в свою очередь, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Президент Франции Эммануэль Макрон «сосредоточится на (…) диалоге с партнерами с Юга, чтобы не позволить укорениться этой идее о противостоянии Запада и остального мира», заявили в Елисейском дворце, добавив, что «чрезвычайная климатическая ситуация» также будет «в центре внимания».

По мнению Елисейского дворца, Генеральная ассамблея должна способствовать усилению поддержки Украины и одновременно дать шанс на сплочение «неприсоединившихся» или «нейтральных» стран, чтобы увеличить давление на Россию.

Именно в этом духе глава французской дипломатии Катрин Колонна только что совершила два визита подряд — в Турцию и Индию, подчеркивает Le Monde. По словам главы МИД Франции, предстоит выполнить двойственную задачу: «Не допустить углубления международных расколов в контексте войны в Украине и не впасть в логику дробления на блоки».

Выступление Макрона запланировано на вторник, 20 сентября, на 20 часов (по среднеевропейскому времени). Джо Байден должен выступить 21-го.

С большим интересом ожидается выступление Лиз Трасс, которое станет для нее в качестве премьер-министра Великобритании первым на столь высоком уровне. При этом, судя по утечкам, опубликованным газетой Financial Times, уже известно об одном «сюрпризе», подготовленном госпожой Трасс для Украины: британский премьер планирует объявить о намерении выделить Киеву в 2023 году военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов.

«Победы Украины в последние недели вдохновляют», — сказала она после того как украинские войска в ходе контрнаступления отвоевали обширную территорию в Харьковской области.

«Мое послание украинцам таково: Великобритания будет продолжать стоять за вас на каждом шагу. Ваша безопасность — это наша безопасность», — добавила Лиз Трасс.

Она должна выступить с трибуны ООН 21 сентября.

P. S. «На полях» Генассамблеи Трасс может провести первую личную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет AFP. Встреча может состояться уже сегодня, 20 сентября, и будет важна с учетом несколько напряженных отношений между Парижем и Лондоном в последние годы (в связи с миграционным кризисом, спорами по вопросу вылова рыбы и т. д.). Летом, когда Трасс еще занимала пост главы МИД, она отказалась ответить на вопрос, является ли Франция «другом» или «врагом» Великобритании.

21 сентября должна состояться встреча премьера Великобритании с президентом США — глав двух стран, которые оказывают самую значительную военную поддержку Украине.

P. P. S. Среди других проблем, которые планируется обсуждать на ГА — кризис здравоохранения, вызванный коронавирусом, угрожающий Европе энергетический кризис, а также вопросы изменения климата. Ожидается обсуждение вопросов безопасности гражданских ядерных объектов в вооруженных конфликтах — на фоне российской оккупации Запорожской АЭС. Запланировано «пленарное заседание высокого уровня в целях празднования и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия».

*Польза от Организации объединенных наций в ходе этого конфликта была продемонстрирована в деле заключения сделки о вывозе украинского зерна... Кроме того, она может заключаться в документировании военных преступлений. На минувшей неделе источник в организации сообщил CNN о том, что команда из мониторингового агентства ООН по правам человека «как можно скорее» отправится в Изюм и районы вокруг него. По словам источника, группа расследования военных преступлений может приехать позднее.

Кроме того, в июле Украина подала иск в Международный суд ООН — на основании Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

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