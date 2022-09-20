Эрдоган: Россия и Украина готовы «обменять 200 пленных» при содействии Турции

Россия и Украина договорились об «обмене 200 пленными», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером в эфире американского телеканала PBS. Он также подробно рассказал об условиях прекращения конфликта. В то же время, в самой Турции, которая прямо не объявила о санкциях против России, начали действовать некоторые ограничения против РФ.

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Глава Турции прибыл в субботу в Нью-Йорк, где во вторник должен выступить перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Накануне своего выступления он дал интервью американскому телеканалу PBS.

«В ближайшее время будет произведен обмен 200 пленными по договоренности сторон», — сказал глава турецкого государства, добавив, что это «значительный» шаг вперед в этом конфликте. Побдробностей этого соглашения он не сообщил.

Во время этого интервью, данного на турецком языке, Эрдоган также сказал, что глава Кремля «хочет покончить с этой войной как можно скорее». На прошлой неделе в Самарканде Эрдоган встретился с Путиным в рамках саммита ШОС. Рассказывая телеканалу PBS об этой встрече, Эрдоган сказал следующее: «Я понял, что и они (Россия – ред.) прилагают усилия, чтобы завершить это дело как можно скорее. У меня сложилось такое впечатление. Потому что то, что происходит сейчас, очень проблематично».

«С другой стороны, наши друзья и технический персонал, всесторонне занимаются вопросами по агропродукции. И это, конечное же, хороший ход событий. Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эти конфликты, эту войну», — продолжил президент Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS в Нью-Йорке.

По словам турецкого лидера, особую значимость имеет возвращение захваченных территорий при достижении мира между Россией и Украиной. «Это то, что нужно и то, что ожидается. В этом вопросе г-н Гутерриш сделал определенные шаги. Есть шаги, которые предприняли и мы. Эти шаги и это возвращение (территорий) действительно облегчат нашу работу», — цитирует слова Эрдогана турецкое агентство «Анадолу».

В интервью PBS Эрдоган подчеркнул, что с 2014 года на встречах с Путиным призывает его вернуть Крым Украине, особенно беспокоясь о судьбе крымскиз татар. «Они являются и нашими соотечественниками. Мы сказали им, что "если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар". Но, к сожалению, с тех пор там не было предпринято ни одного шага в этом направлении», — сказал турецкий президент.

На вопрос о том «осознает ли Путин, что просчитался, недооценив волю украинского народа к самозащите?», Эрдоган сказал, «ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг».

Отвечая на вопрос «смогли ли русские оправдать это вторжение», Эрдоган сказал: «Нет никакого оправдания вторжениям. (...) И причинно-следственную связь в этом вторжении лучше всего могут объяснить господин Зеленский и господин Путин, а не мы. Лучше всего они знают причины этого. Турция при оценке этих причин выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны как страна, которая соблюдает сбалансированную политику. Вот почему у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел свести их вместе, услышать это от них. Мы еще не добились успеха, но я не теряю надежды».

Комментируя вопрос о том, кто несет ответственность за массовые захоронения, обнаруженные в регионах, ранее занятых российскими войсками, Эрдоган сказал, что «самый идеальный ответ по данному вопросу даст ООН после проведенных работ».

По словам Эрдогана, Турция проводит переговоры как с российской стороной, так и с украинской, стремясь достичь результата. «Мы ведем переговоры и с господином Путиным, и с господином Зеленским. Также и генеральный секретарь ООН продолжает контакты с господином Путиным, и с господином Зеленским. Что это означает? Если мы хотим достичь результата, то мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них. Конечно, важно и это видеть, люди гибнут не только с украинской стороны, но и с российской», — отметил глава Турции.

«Вторичные санкции»

С 19 сентября, согласно сообщению ТАСС, крупные турецкие банки Isbank и Denizbank перестали работать с российской платежной системой «Мир». Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Isbank пишет, что решение о приостановке сотрудничества с системой «Мир» было принято после заявления Минфина США о возможных санкциях против тех, кто способствует распространению использования «Мир» за пределами России.

«Решения были приняты после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США на прошлой неделе предостерегло финансовые учреждения от заключения новых соглашений или расширения существующих соглашений с российским оператором карт "Мир"», — пишет Bloomberg.

Весной министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати обещал, что у россиян не будет проблем с оплатой услуг и товаров банковскими картами в стране из-за ограничений VISA и Mastercard. Он утверждал, что 15% турецкий предприятий принимают карты «Мир».

В тот же день в СМИ появились сообщения о том, что учебный центр турецкой авиакомпании Turkish Airlines больше не будет обучать российских пилотов на тренажерах имитации полета. Как сообщшает The Insider, учебный центр отправил российским авиакомпаниям уведомление, в котором говорится, что центр вынужден прекратить работу с компаниями из РФ в связи с ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сертифицировавшего все тренажеры FSTD.

По словам опрошенных The Insider авиационных экспертов, пожелавших остаться анонимными, любые лица и организации, сотрудничающие с авиакомпаниями из РФ, рискуют попасть под вторичные санкции. За Turkish Airlines неизбежно последуют и другие учебные центры, утверждают эксперты.

Отказ турецких партнеров от сотрудничества — серьезный удар по системе подготовки и поддержания квалификации пилотов в РФ. Именно в Турции проходили обучение россияне на тех тренажерах, которые после закрытия Европы оказались недоступны. Без обучения на тренажерах резко снизится безопасность полетов в России, особенно на лайнерах дальнемагистрального типа — таких как Boeing B777 и Airbus A350.

Официально Турция не объявляла о санкциях против России с момента вторжения армии РФ в Украину. Однако в августе заместитель министра финансов Турции Ньюнус Элиташ заверил замминистра финансов США Уолли Адейемо, что официальная Анкара не допустит обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в Турции. Он отметил, что эта позиция сформирована на фоне «глубоких экономических и политических» связей с Россией и Украиной и усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию вооруженного конфликта.

В июне представитель турецкого президент Ибрагим Калын заявлял, что введение санкций против России нанесет больше вреда экономике Турции, чем российской.

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