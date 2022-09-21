Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал ускорить борьбу с потеплением климата

Устойчивое развитие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Марк Перельман (F24) и Кристоф Буабовье (RFI). Интервью в Нью-Йорке 17 сентября 2022 г.

Вопрос финансовой помощи бедным странам Юга в рамках борьбы с потеплением климата будет центральным в рамках конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе (СОР27). В эксклюзивном интервью RFI/France24 в Нью-Йорке глава ООН Антониу Гутерриш назвал помощь Севера странам Юга «жизненно важной». Он напомнил, что сохранение объемов выбросов парниковых газов на нынешнем уровне равнозначно «настоящему самоубийству».

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В ожидании открытия 7 ноября СОР27, идут международные консультации в поисках решений и консенсуса. Перед началом в Нью-Йорке 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал вернуть надежду в расколотый мир и удвоить усилия в борьбе с климатическим кризисом. Он назвал нынешнюю ситуацию в мире «катастрофической».

Antonio Guterres Secrétaire général de l'ONU, lors de son entretien avec Marc Perelman (France 24) et Christophe Boisbouvier (RFI), à New-York, le 17 septembre 2022. © France 24

Антониу Гутерриш:

Главная проблема борьбы с изменением климата — это нынешняя ситуация, которую я бы назвал катастрофической. Нам нужно немедленно начать сокращать выбросы. Мы уже видели гигантские наводнения в Пакистане и засуху в Африке — 4 года засухи на Африканском Роге — и пятый год, похоже, будет таким же. Мы видели ураганы, лесные пожары и т. д.

В момент, когда мы должны были начать сокращение выбросов, они продолжают расти! Мы должны были начать отказываться от ископаемого топлива, вместо этого наблюдается возрождение ископаемых энергоносителей. Нас ждет катастрофа, если мы не изменим курс. И у нас не так много времени. Потому что происходят необратимые процессы. Мы проходим через так называемые „точки невозврата“ в вопросах климата, из-за которых удержание потепления в пределах 1,5°С будет нереальным. Нам нужно до 2030 года сократить выбросы на 45%, вместо этого у нас будет, при нынешних темпах, рост на 14%. Это настоящее самоубийство.

Поэтому особенно важна политика поддержки стран, наиболее пострадавших от изменения климата, чтобы помочь им создать устойчивую инфраструктуру, укрепить способность общества к выживанию. Поэтому мы всегда говорили, что половина климатических фондов должна идти на адаптацию к климату.

К сожалению, мы еще средств не получили. Есть обещание 40 миллиардов к 2025 году для финансирования их устойчивого развития, принятое в Глазго. Пока не ясно, будет ли выполнено это обещание. Поэтому развитые страны должны подтвердить, как они будут выполнять эти обещания. А также оказание помощи в размере 100 миллиардов в год, предусмотренной на конференции по климату в Париже. Эти суммы не были предоставлены ни в 2020, ни в 2021 году. Это подрывает доверие между Севером и Югом.

Для нас важна уверенность, посколько речь идет не только о сокращении выбросов в развитых странах. Жизненно важно добиться сокращения выбросов в странах с развивающейся экономикой (Китай, Россия, Индонезия и т. п.). Совершенно необходимо наладить механизмы сотрудничества между развитыми и бедными странами, чтобы они могли начать сокращать выбросы раньше, чем планировалось ранее.

Генеральный секретарь ООН и Председатель Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, 19 сентября, призвали участников 77-й сессии в Нью-Йорке не сдавать позиций и не упускать из вида цели устойчивого развития (ЦУР) для построения лучшего мира.

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