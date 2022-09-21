Признаки путинского провала и паники: реакция мировых лидеров на объявленную в РФ мобилизацию

Реакция лидеров других стран на объявленную Путиным «частичную мобилизацию» стала поступать сразу после обнародования его телеобращения и оказалась ожидаемо нелицеприятной для российского правителя. В путинском решении увидели, главным образом, признаки паники на фоне серьезных военных поражений. Дошло и до открытых насмешек над главнокомандующим РФ.

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Относительно нейтральные власти Китая после сегодняшнего выступления Путина призвали к «прекращению огня путем диалога». «Мы призываем заинтересованные стороны установить прекращение огня путем диалога и консультаций и как можно скорее найти решение, учитывающее законные интересы безопасности всех сторон», — заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь (цитата по AFP).

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерения Путина провести «референдумы» на оккупированных украинских территориях и массовую мобилизацию граждан РФ, о которых было объявлено прямо во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН, показывает его «полное презрение» к Организации объединенных наций. Главные принципы ООН — защита суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, «подвергается жестокой агрессии со стороны России», — напомнил госсекретарь, подчеркнув, что причины очередной путинской эскалации объяснимы:

«Мы видели в последние недели значительные успехи Украины в отвоевании своей земли, захваченной российскими войсками с момента начала агрессии, с 24 февраля. (...) Россия сама видит серьезные поражения на поле боя, и даже некоторые из ее ближайших партнеров явно выражают глубокую озабоченность тем, что делает Россия, и последствиями, которые это имеет для стран по всему миру», — сказал Блинкен, имея в виду, вероятно, «сигналы» посланные Путину лидерами Китая и Индии в ходе саммита ШОС на минувшей неделе.

Блинкен заявил, что последние путинские решения — демонстрация слабости: «Это признак российского провала».

Глава Госдепа подчеркнул, что США, безусловно, никогда не признают никаких «референдумов» на оккупированных территориях Украины и вообще любых действий по аннексии украинских земель, и призвал к тому, чтобы другие страны тоже четко заявили об этом.

«Нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовывать часть своего населения и незаконная аннексия части Украины являются признанием того, что это вторжение провалилось, — говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. —

Он (Путин) и его министр обороны отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо руководимых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть того факта, что Украина выигрывает эту войну, международное сообщество объединяется, а Россия становится всемирным изгоем».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал партнеров по ЕС продолжать оказывать поддержку Украине: «Частичная мобилизация, объявленная Путиным, является попыткой дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией (...) и еще одним доказательством того, что Россия является единственным агрессором. (...) Необходимо помочь Украине, и в наших же интересах мы должны продолжать это делать».

Премьер Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, попросил европейцев усилить эту поддержку, подчеркнув, что Путин хочет «уничтожить Украину».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте увидел за принятыми в Кремле решениями панические настроения.

«Мобилизация, призывы к референдуму в Донецке — все это признаки паники. Его риторика о ядерном оружии — это то, что мы слышали много раз раньше, и это нас не трогает.

Все это часть известной нам риторики. Я бы посоветовал сохранять спокойствие», — сказал глава нидерландского правительства (цитата по Би-би-си).

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя организуемые Россией псевдореферендумы и решение объявить мобилизацию, сказала (цитата по Reuters): «Речь президента Путина была призвана напугать международное сообщество. Что касается ядерных угроз, то их цель та же, что и до сих пор — нагнетание страха (...).

Кремль шантажирует международное сообщество и хочет напугать нас и удержать от помощи Украине. Европа не устанет».

Повышение Путиным «ставок» — это «признак его растерянности», и ЕС отреагирует на это, заявил спикер Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано: «Это еще раз показывает, что Путин не хочет мира (…) Единственное, в чем он заинтересован, — это продолжение разрушительной войны в Украине».

«Неудивительно, что Россия выбрала Международный день мира для эскалации своей неоправданной войны.

Украине нужен мир на ее собственных условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность. Евросоюз продолжает поддерживать Украину в (деле достижения) победы в войне, так как Украина борется еще и за наш мир», — написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild заявил: «Ему (Путину) нужна многомиллионная армия, пришедшая к нам. Потому что он видит, что большая часть тех, кто к нам приходит, просто убегают».

Вывод Зеленского мрачен: Путин «хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих собственных солдат».

Зеленский обратился непосредственно к Германии и потребовал большей военной поддержки: в первую очередь, поставок знаменитых немецких танков (Leopard), потому что «бронетехника — это вопрос выживания, выживания наших солдат».

Украинский лидер также подчеркнул, что не планирует отменять возвращение оккупированных Россией земель. «Мы будем действовать шаг за шагом в соответствии с нашими планами. Я уверен, что мы освободим нашу территорию», — сказал Зеленский, отреагировав также на очередную путинскую угрозу о возможности примерения ядерного оружия:

«Я не верю, что он применит это оружие. Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие».

Тем не менее, президент Украины до конца не исключает российского ядерного удара: «Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, риск есть».

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, решение отправить на войну еще как минимум 300 тысяч россиян — кричащее свидетельство того, что начатая почти семь месяцев назад военная авантюра Кремля провалилась.

«Шел 210-й день „трехдневной войны“. Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокировку банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для „опущенных“ в ЧВК.

Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни чудесное чувство юмора», — написал Подоляк в твиттере.

Министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал пример черного юмора, сравнив две новости: обещание российского автозавода выпустить 300 тысяч автомобилей и угрозу российских властей призвать на войну еще как минимум 300 тысяч человек.

«Автозавод „Москвич“ планирует выпускать 300 000 автомобилей в год. Кремль: вызов принят — будет мобилизовано 300 000 резервистов. Российские солдаты гибнут на войне против Украины. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России», — «оценил» Резников путинские инициативы.

Материал дополняется.

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