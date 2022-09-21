Российская мобилизация и Беларусь: Минску придется очень трудно

мобилизация

Мобилизация в России, которая явно приведет к эскалации военных действий в Украине, лишает Александра Лукашенко минимальных возможностей для маневра. Стать уклонистом может и не получиться — у Беларуси и России есть обязывающий проект «Союзное государство», напоминают эксперты. Не пришлось бы мобилизоваться и самим белорусам.

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В начале сентября Александр Лукашенко рассуждал о делах общественных: анонсировал амнистию 17 сентября — в новый праздник, День народного единства; пообещал поправки в закон о гражданстве, которого будут лишать за разные антигосударственные, по мнению властей, проступки; провел урок для всех белорусских школьников — в привычном антизападном ключе.

Амнистия (должны были выпустить на свободу около 8 тысяч человек) так и не состоялась, а 20 сентября, накануне обращения Владимира Путина к россиянам, белорусский руководитель резко сменил риторику на военную. На встрече с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем Лукашенко заявил, что Беларусь однозначно с Россией:

Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что „ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее“. А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом». На встрече поднимался вопрос проработки белорусских действий на границе с Украиной и на северо-западной границе. «Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником,

— сказал Лукашенко.

И если буквально за несколько дней до встречи с главой Совбеза Лукашенко пытался говорить о единстве народа, употреблял «мы» в отношении всех белорусов, то сейчас выразился однозначно по поводу оппонентов власти — это враги:

Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали.

Заодно поручил — главе Совбеза — «зачистить все до невозможности в системе образования».

Что же случилось за несколько дней? В интервью RFI Павел Усов, руководитель Центра политического анализа и прогноза в Варшаве, отмечает, что на поведение Александра Лукашенко повлияли успехи Вооруженных сил Украины («обвал российского фронта показал, насколько Россия слаба и неэффективна»), ситуация в Нагорном Карабахе, «саммит ШОС, на котором Путин ждал других президентов и вообще выглядел аутсайдером».

Это и заставило Лукашенко искать возможные пути к отступлению или к переформатированию в какой-то степени внутренней политики с прицелом на дальнейшее переформатирование внешней политики. С этим, думаю, были связаны и его заявления об амнистии и ряд других. Но, думаю, что Лукашенко был не в полном курсе того, какие контрмеры политического характера готовятся в России. Путин решил идти ва-банк. Решения о немедленных референдумах на оккупированных территориях, о мобилизации… Думаю, это стало шоком и для Лукашенко, возможно, еще 20 сентября между Путиным и Лукашенко состоялся разговор, Лукашенко был поставлен перед фактом — и моментально изменилась риторика, — Павел Усов.

Сейчас, как отмечает Усов, вероятность вступления Беларуси в войну выше, чем когда-либо: «Поэтому необходимо зачистка любых элементов, которые могут привести к дестабилизации обстановки внутри Беларуси — от остатков журналистов до политиков и общественных активистов, которые занимались пусть даже белорусским языком и культурой. Они все подпадают под категорию врагов и подлежат условному — пока — уничтожению. Репрессии будут усиливаться, соответственно, о какой-то там амнистии не имеет смысла и говорить».

Изначально было понятно, что эта анонсированная амнистия будет куцей, потому что Лукашенко боится слишком широким жестом спровоцировать подъем духа у протестной части белорусов. Если бы действительно на свободу вышло значительное количество политзаключенных, тем более знаковые фигуры, то понятно, что это было бы воспринято обществом как сигнал ослабления режима и могло бы вселить новый боевой дух в тех, кто хочет смены режима, настоящих демократических перемен для Беларуси. Вот это такой тормоз априори был для Лукашенко. А теперь, когда он видит, что ситуация на украинском направлении обостряется, что грядут новые санкции со стороны Запада за соучастие в агрессии, он понимает, что перспективы его режима становятся еще более неопределенными и шаткими, и в этих условиях тем более он побоится делать какие-то широкие жесты в плане амнистии. Тем более Запад дал понять, что риторику он не покупает, Европа хочет освобождения всех политзаключенных,

— замечает в интервью RFI политический обозреватель Александр Класковский.

Отбиваться от «братских» объятий станет еще сложнее

Что касается военной судьбы Беларуси в контексте московских событий, то Александр Класковский напоминает о договоренностях в рамках проекта «Союзное государство» Беларуси и России. «Мы видим, что Владимир Путин закусил удила и обостряет игру против Украины и Запада. Понятно, что после вот этих псевдореферендумов, когда захваченные украинские территории будут включены в состав России, а тут уже очевидно все предрешено, Москва станет трактовать продолжение боевых действий уже как защиту священных рубежей родины. И естественно в этом контексте возрастает дискомфорт для Александра Лукашенко, возрастают риски и угрозы для Беларуси», — отмечает Класковский.

Если до сих пор была так называемая спецоперация, которая велась на территории Украины якобы для ее денацификации и так далее, то сейчас уже, тем более в контексте успешного контрнаступления ВСУ, Кремль может заговорить о том, что вот украинские агрессоры напали на Россию, напали на Союзное государство Беларуси и России. И в общем-то белорусский режим теперь уже в рамках двусторонних соглашений, да и в рамках ОДКБ вроде как обязан тоже встать на защиту этих рубежей. Так что даже чисто формально, чисто юридически Александр Лукашенко попадает в гораздо более сложную ситуацию, когда крутиться станет намного труднее,

— Александр Класковский.

Аналитик напоминает, что при всей своей риторике Лукашенко «старается минимизировать соучастие в агрессии». «Да, с белорусской территории летели российские ракеты в Украину, отсюда пошло российское наступление на Киев, но все же белорусские сухопутные войска непосредственно в боевых действиях до сих пор участия не принимали. Лукашенко и 20 сентября, когда встречался с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем, снова повторил тезис, что мы должны, дескать, прикрывать российского союзника от удара сбоку, со спины и так далее. Лукашенко специально раздувает „натовскую угрозу“, хотя понятно, что натовцы не будут нападать на Беларусь, понимая, что ее прикрывает ядерным щитом Россия. Так что Лукашенко искусственно создает и раздувает этот миф, чтобы держать свои войска на западной границе и не ввязываться, не посылать их в украинскую мясорубку. Но теперь, поскольку мы видим эскалацию боевых действий, мы видим намерения Москвы все-таки пойти дальше, наверное, вождю белорусского режима будет гораздо сложнее как-то отмазаться от участия своими войсками в этой операции», — сказал Александр Класковский.

По его мнению, вступление белорусского режима в войну будет «политическим самоубийством для Лукашенко по многим причинам»:

Во-первых, потому что ВСУ, которые закалены в боях и мотивированы, быстро перемололи бы белорусские элитные части, не очень многочисленные и по настоящему не нюхавшие пороха. Во-вторых, если пойдут в Беларусь цинковые гробы, то это может поднять новую протестную волну в обществе. Ну и наконец, если Россия в итоге потерпит поражение, то тогда станет более реальной и угрожающей для Лукашенко перспектива ответить за военные преступления перед каким-то там международным трибуналом. Поэтому можно прогнозировать, что белорусский правитель будет и далее крутиться как вьюн на сковородке, чтобы минимизировать соучастие в агрессии против Украины и по возможности в эту мясорубку свои войска не посылать.

«Союзное государство Беларуси и России обязывает Лукашенко вступить в войну. Если Москва готова применить ядерное оружие, то что может остановить ее от принуждения Лукашенко к участию в войне?» — говорит Павел Усов. По его мнению, у Лукашенко просто уже нет «возможностей лавировать».

Сейчас противостояние в Украине выйдет на новый уровень, и возможность для Лукашенко как-то найти выход для себя из этого полностью прикрыта. Соответственно, с одной стороны, белорусов, скорее всего, ожидают мобилизация в народное ополчение либо военные сборы, с другой стороны, усиление репрессий. Мрачные времена для Беларуси наступили еще в 2020 году после президентских выборов. Но сейчас мы подведены политикой Лукашенко на сближение с Москвой под полное государственное разрушение. Потому что прямое включение в войну — это непосредственный перенос войны на территорию Беларуси с соответствующими последствиями. Во всех отношениях Беларусь ждет смутное и мрачное время. Окна возможностей закрыты. Единственное окно — это победа Украины. Сейчас же Беларусь стоит перед полной катастрофой,

— считает Павел Усов.

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская также 21 сентября говорила о мобилизации. Она призвала белорусов не забывать, что Александр Лукашенко уже «сдал часть суверенитета Беларуси».

Он не всостоянии защитить наш народ от войны, он только втягивает нас в нее еще больше. Я призываю белорусские войска и всех, кто может попасть под мобилизацию в случае ее объявления: не выполняйте преступных приказов. Не выходите на связь с военкоматами, если они пытаются найти вас, если нужно, временно смените место жительства, постарайтесь обеспечить свою безопасность. Если видите, что началась подготовка к мобилизации — сообщайте об этом медиа и активистам. Узнавайте новости от коллег и друзей, оперативно делитесь информацией с теми, кто не читает независимые СМИ. Если вас уже отправили на войну — складывайте оружие, белорусское общество вас поддержит. Ни один белорус не должен умирать за амбиции Путина и ошибки Лукашенко, — Светлана Тихановская в обращении к белорусам.

Глава белорусского Совбеза Александр Вольфович, в свою очередь, заявил, что мобилизации в Беларуси пока не предвидится. Отвечая на вопросы журналистов в Москве — там он встречался со своим российским коллегой Николаем Патрушевым, — Вольфович сказал: «Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории».

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