Министры G7 осудили «последнюю эскалацию» России и пообещали новые санкции.

Министры иностранных дел G7 осудили «последнюю эскалацию» конфликта в Украине со стороны Москвы, «включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику», в заявлении, опубликованном в ночь со среды на четверг.

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Министры Германии, Канады, США, Франции, Италии, Японии и Великобритании, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также осудили «фиктивные референдумы на суверенной территории Украины», объявленные пророссийскими властями оккупированного региона Донбасс. Они добавили, что голосование «не может быть свободным или честным», пока там присутствуют российские войска.

Scheinreferenden auf ukrainischem Staatsgebiet werden wir nicht anerkennen & mit weiteren gezielten Sanktionen beantworten. Eskalationsschritte, Nuklearrhetorik von #Russland sind unverantwortlich - @G7-Außenminister*innen 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹 🇯🇵 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇸 & 🇪🇺 in New York #UNGA77 #G7GER pic.twitter.com/qwspcnxg2i — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) September 22, 2022

«Мы не признаем фальшивых референдумов на территории Украины и ответим дальнейшими адресными санкциями. Шаги по эскалации, ядерная риторика со стороны #России безответственны - министры иностранных дел G7», – говорится в сообщении в Twitter министерства иностранных дел Германии.

«Большая семерка» должна «ввести дальнейшие целенаправленные санкции» и будет «поддерживать устойчивое экономическое и политическое давление на Россию», говорится в заявлении. «Мы изучим и примем новые ограничительные меры, как персональные, так и отраслевые», — написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter.

I convened this evening an ad-hoc meeting of EU Foreign Ministers



We decided to bring forward as soon as possible additional restrictive measures against Russia in coordination with partners



We will continue to support #Ukraine’s efforts through provision of military equipment pic.twitter.com/4jTNuXAh3s — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 22, 2022

Министры также подтвердили свою приверженность «завершению подготовки» к введению ограничения цен на российскую нефть. Они также призвали Россию «вернуть контроль» Украине над Запорожской АЭС.

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