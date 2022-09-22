Министры G7 осудили «последнюю эскалацию» России и пообещали новые санкции

Опубликовано:

Министры G7 осудили «последнюю эскалацию» России и пообещали новые санкции.
Министры G7 осудили «последнюю эскалацию» России и пообещали новые санкции. © Auswärtiges Amt @AuswaertigesAmt
RFI
1 мин

Министры иностранных дел G7 осудили «последнюю эскалацию» конфликта в Украине со стороны Москвы, «включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику», в заявлении, опубликованном в ночь со среды на четверг.

Реклама

Министры Германии, Канады, США, Франции, Италии, Японии и Великобритании, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также осудили «фиктивные референдумы на суверенной территории Украины», объявленные пророссийскими властями оккупированного региона Донбасс. Они добавили, что голосование «не может быть свободным или честным», пока там присутствуют российские войска.

«Мы не признаем фальшивых референдумов на территории Украины и ответим дальнейшими адресными санкциями. Шаги по эскалации, ядерная риторика со стороны #России безответственны - министры иностранных дел G7», – говорится в сообщении в Twitter министерства иностранных дел Германии. 

«Большая семерка» должна «ввести дальнейшие целенаправленные санкции» и будет «поддерживать устойчивое экономическое и политическое давление на Россию», говорится в заявлении. «Мы изучим и примем новые ограничительные меры, как персональные, так и отраслевые», — написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter.

Министры также подтвердили свою приверженность «завершению подготовки» к введению ограничения цен на российскую нефть. Они также призвали Россию «вернуть контроль» Украине над Запорожской АЭС.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями