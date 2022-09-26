В Иране протестное движение охватило сотни городов

В Иране с 16 сентября растут многотысячные антиправительственные демонстрации. Поводом стала гибель 22-летней Махсы Амини, задержанной за «неправильное ношение хиджаба». Волнениями охвачены сотни городов.

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13 сентября студентка Махса Амини была задержана полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». В полицейский участок девушку везли два часа. Кровь на ее мобильном телефоне и следы от ударов на теле и голове свидетельствуют об избиениях, которым она подверглась за это время.

16 сентября, через три дня после задержания, Махса скончалась в больнице, не приходя в сознание. Полиция утверждает, что у девушки случился сердечный приступ. До задержания Махса была здорова.

С тех пор в Иране не утихают акции протеста, крупнейшие с 2009 года, когда погибли 1500 человек. Манифестациями охвачено более ста городов. Протестующие захватили небольшой курдский город Ошнавие в провинции Западный Азербайджан. «Со вчерашнего вечера Ошнавие находится под народным управлением", — заявил в интервью NYT местный чиновник.

Протестами охвачены более ста городов. © Reuters

Участники демонстраций выражают недовольство тяжелым экономическим положением в стране и жестким режимом, требуя положить конец правлению Исламской республики. Манифестанты строят баррикады и скандируют «Нет платку, да – свободе и равенству!», «Смерть диктатору» и «Женщина, жизнь, свобода». Женщины в знак протеста сжигают свои платки и накоротко остригают волосы. Многие предприниматели решили не открывать свои магазины. Актеры, режиссеры, известные певцы и спортсмены выступили с открытыми письмами, в которых требуют справедливого расследования гибели студентки и наказания виновных.

Полиция жестоко подавляет манифестации. По последним данным государственных СМИ Ирана, число погибших в результате протестов составляет 41 человек, по данным базирующейся в Осло оппозиционной неправительственной организации «Права человека Ирана» (IHR) — 54 человека. По данным Amnesty International, среди погибших есть дети. Сотни человек ранены, еще больше — задержаны.

Президент Ирана Эбрагим Раиси обещал принять решительные меры против участников оппозиционных манифестаций, охвативших практически все иранские провинции. «Иран будет действовать решительно в отношении тех, кто пытается подорвать безопасность страны и покой ее граждан. Необходимо различать законные выражения протеста и призывы к беспорядкам», – сказал президент. В официальных СМИ демонстрации представлены как незаконные бунты и заговор, задуманный Западом.

В знак протеста иранские женщины срывают и сжигают свои платки. © Réseau social

Власти также резко ограничили доступ к интернету и социальным сетям. Комитет по защите журналистов (CPJ), базирующийся в США, сообщил, что за время протестов в Иране задержаны 11 журналистов. США заявили, что ослабляют санкции в отношении иранских компаний в сфере интернета, чтобы дать возможность жителям страны получать нецензурированную информацию.

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