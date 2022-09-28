Белорусскую журналистку Ксению Луцкину осудили на 8 лет лишения свободы

Ксению Луцкину обвинили в «заговоре с целью захвата государственной власти». Она находилась в СИЗО с декабря 2020 года.

Журналистку, экс-сотрудницу государственного телеканала Ксению Луцкину обвинили в «заговоре с целью захвата государственной власти». Она находилась в СИЗО с декабря 2020 года.

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В Минском городском суде 28 сентября вынесен приговор бывшей журналистке Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной, которую обвинили по части первой статьи 357 Уголовного кодекса — заговор или иные деяния, совершенные с целью захвата государственной власти.

Ксения Луцкина, признанная правозащитниками политзаключенной, после выборов президента в августе 2020 года и последовавших за ними протестов присоединилась к забастовке работников Белтелерадиокомпании. Затем она уволилась с позиции корреспондента телеканала «Беларусь 2» и вошла в состав только что созданного оппозиционного Координационного совета.

Ксения Луцкина собиралась создавать вместе с другими уволившимися журналистами альтернативное государственному телевидение на YouTube. Были записаны первые передачи, проект должен был стартовать в январе 2021 года. Журналистка была задержана 22 декабря 2020 года в Минске, после обыска Луцкина оказалась в СИЗО № 1 Минска, где и находилась почти два года до суда.

Судья Татьяна Фальковская согласилась с обвинением, запросившим для Ксении Луцкиной 8 лет колонии.

21 сентября Ксения Луцкина выступила с последним словом, в котором напомнила о своей болезни и необходимости медпомощи специалистов на свободе, сообщает правозащитный центр «Весна». Известно, что за время нахождения за решеткой у журналистки обострилась бронхиальная астма, увеличилась опухоль в голове — в 2014 году ей делали операцию и удалили две опухоли.

В последнем слове журналистка говорила о сыне:

21 декабря 2020 года мы с сыном наряжали елку, готовились к любимому празднику. У меня было ощущение, что все будет хорошо. Утром 22 декабря я проводила Матвея в школу, обняла и поцеловала. Я и сегодня чувствую эти объятия. Я засыпаю и просыпаюсь с этим ощущением. Наша елка стоит в доме уже 21 месяц. Матвей никому не дает ее убрать — он ждет маму.

Она просила о гуманности:

Верховный суд, прошу о пощаде и гуманности, о возможности вернуться в общество и приносить ему пользу, искупить свою вину словом и делом. Мой сын нуждается во мне.

Сейчас за решеткой в Беларуси остается 31 журналист.

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