Евросоюз предостерег от повреждений энергетической инфраструктуры

«Вся имеющаяся информация указывает на то, что утечки являются результатом преднамеренных действий», — прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель информацию об утечке газа в газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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Власти Дании и Швеции во вторник, 27 сентября, заявили, что на газопроводах обнаружились необъяснимые утечки газа в Балтийское море. Подобные утечки газа очень редки, что вызывает подозрения в саботаже. Незадолго до обнаружения утечек сейсмические измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два сильных подводных взрыва, что лишь укрепило подозрения в саботаже. Первый взрыв был зафиксирован в 2:03 в ночь на понедельник, второй – в 19:04 вечером в понедельник. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции.

Немецкое издание Der Tagesspiegel писало, что газопроводы могли быть повреждены с помощью водолазов или подлодки, а 28 сентября сообщило, что в органах безопасности Германии предполагают, что поврежденные нитки газопровода могут навсегда прийти в негодность, если их не отремонтировать в кратчайшие сроки, — соленая вода может разрушить трубопроводы.

Реакция Евросоюза

В тот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен упомянула об «акте саботажа». Сама Фредриксен говорила, что «мнение властей является четким, это были преднамеренные действия. Речь не идет о случайности».

Необходимо расследовать эти инциденты и разобраться в сути произошедшего. <...> Любое преднамеренное нарушение активной энергетической инфраструктуры Европы неприемлемо и будет встречено самым решительным ответом, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 28 сентября подчеркнул, что «повреждения «Северных потоков-1/2» — не совпадение и затрагивает всех», а «любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры Европы абсолютно неприемлемо и будет встречено решительным и единым ответом».

Damage to Nord Stream 1 & 2 are not a coincidence and affect us all.



All available information indicates leaks are the result of a deliberate act.



Deliberate disruption of European energy infrastructure is utterly unacceptable and will be met with a robust and united response. https://t.co/p32qR8TzOb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022

Реакция Москвы

27 сентбря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся с газопроводами «совершенно беспрецедентной ситуацией, которая требует срочного разбирательства». «Коммерсант» пишет, что во время пресс-колла 28 сентября Песков назвал случившееся «большой проблемой» для России, напомнил, что обе нитки «Северного потока-2» были заполнены дорогим газом, «запланированным для внутренних балансов» России. Он призвал дождаться официальной информации от Дании и Швеции и результатов расследования, при этом отметил, что у американских поставщиков сжиженного газа прибыль растет.

Вы помните заявления президента США, которые были сделаны еще в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока-2". Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это. Что это означает, вот эта благодарность, мы тоже не знаем. Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент. Они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении вот этих суперприбылей, — сказал Песков (цитата по «Коммерсанту»).

Реакция Киева

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере назвал утечки газа на газопроводе спланированным актом российской агрессии в отношении Европы. По его словам, Россия «хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие…».

Масштабний «витік газу» з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. 🇷🇺 хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для 🇺🇦. Особливо німецькі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022

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