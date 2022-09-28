Иранские власти пошли на отключение средств связи в ответ на протесты

В Иране продолжаются антиправительственные демонстрации, поводом для которых стала гибель 22-летней Махсы Амини, задержанной за «неправильное ношение хиджаба» и через три дня после задержания скончавшейся в больнице, не приходя в сознание. В ответ на протестное движение иранские власти пошли на блокировку средств связи, которую эксперты называют беспрецедентной.

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Иранские власти уже несколько дней отключают средства связи. «Обычно, когда проходят демонстрации, власти отключают мобильную связь в районе, где они проходят. Если они охватывают все большее пространство, то и блокировки тоже. И если они не могут взять ситуацию под контроль, мобильные данные полностью отключают», — рассказал RFI Амир Рашиди, директор по интернет-безопасности группы Miaan.

Однако в этот раз, по словам Рашиди, ограничения достигли небывалых масштабов: «Их техника действительно очень агрессивна: блокируются поисковые системы, электронная почта, все инструменты, позволяющие людям общаться друг с другом». Еще одним нововведением стало отключение онлайн-игр, которые иранцы используют в качестве чата.

Эти полные отключения происходят почти каждый день, обычно между 16 часами и полуночью. В остальное время происходят небольшие ограничения, сбои. Стационарные телефоны работают, но очень, очень медленно, — говорит Амир Рашиди.

Особенно сложным для иранцев стало общение с родными, живущими за границей. Некоторым удается обойти ограничения с помощью VPN. «Telegram также работает время от времени. Вчера вечером я получила два сообщения, но когда я пытаюсь позвонить, ничего не выходит», — приводит французская редакция RFI слова иранки Ассаль, живущей во Франции уже 40 лет.

Протестное движение охватило несколько городов в Иране. Согласно данным, опубликованным 27 сентября иранским информационным агентством Fars, число погибших с начала манифестаций 16 сентября составило около 60 человек. Полиция сообщала о гибле 10 сотрудников, но не ясно, учтень ли эти смерти в данных агентства. Правозащитная организация Iran Human Rights заявляла 26 сентября, что погибли по меньшей мере 76 человек.

По данным полиции, с начала протестного движения были задержаны более 1200 манифестантов. Во вторник иранское информационное агентство Tasnim сообщало, что дочь бывшего президента Акбара Хашеми Рафсанджани Фазех Хашеми также была задержана в Тегеране за «подстрекательство к демонстрациям».

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