В Бразилии пройдут президентские выборы. Что в своих программах обещают кандидаты и что они говорили о войне в Украине?

Первый тур президентских выборов в Бразилии пройдет 2 октября, второй намечен на 30 октября. Социал-либеральная партия Бразилии выдвинула в качестве кандидата действующего главу государства Жаира Болсонару. Его главным оппонентом будет Луис Инасиу Лула да Силва (Лула), занимавший президентский пост в 2003-2010 годы и считающийся одним из самых популярных политиков в стране. Что в своих программах обещают кандидаты в президенты? И что они говорили войне в Украине?

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Программы кандидатов по ряду вопросов остаются довольно туманными, однако они особенно четки по вопросам экологии, безопасности и покупательной способности.

Согласно результатам опроса института Datafolha, опубликованных 22 сентября, Лула на 12-14 пунктов лидировал, что могло бы позволить ему одержать победу уже в первом туре.

Позиции по украинскому вопросу

Вопрос войны в Украине является далеко не центральным в предвыборных программах кандидатов на президентский пост. тем не менее, и Лула, и Болсонару высказывались о российско-украинском военном конфликте.

6 сентября Лула заявлял, что в случае избрания намерен вести переговоры с Россией и Украиной, чтобы положить конец войне. По словам Лулы, на деньги, потраченные вовлеченными в конфликт странами и странами, поставляющими вооружения, можно было бы, «возможно, накормить 900 миллионам бедняков, которые каждый день ложатся спать голодными на планете Земля». «Если мы победим, а война все еще не закончится, мы поговорим с ними и скажем, что война никого не интересует, разве что торговцев оружием, и что мы хотим продавать культуру, книги, еду», — сказал он на координационном собрании своего предвыборного штаба в Сан-Паулу.

В мае Лула дал большое интервью журналу Time, в нем он прокомментировал войну в Украине. В частности, на вопрос, кажется ли ему возможным по-прежнему вести диалог с Владимиром Путиным, Лула ответил:

Мы, политики, пожинаем то, что сеем. Если я посею братство, солидарность, гармонию, я пожну добро. Если я сею раздор, то пожну ссоры. Путин не должен был вторгаться в Украину. Но виновен не только Путин. Соединенные Штаты и Европейский Союз также виноваты.

В том же интервью он назвал переговорные усилия недостаточными для решения конфликта:

Разговоров было очень мало. Если вы хотите мира, вы должны быть терпеливыми. Они (западные и европейские лидеры — RFI) могли бы сидеть за столом переговоров 10, 15, 20 дней, целый месяц, пытаясь найти решение. Я думаю, что диалог работает только тогда, когда к нему относятся серьезно.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару высказался по украинскому вопросу в ходе Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября:

Мы выступаем за немедленное прекращение огня, защиту гражданского населения и некомбатантов, сохранение важнейшей инфраструктуры для оказания помощи населению и поддержание всех каналов диалога между сторонами конфликта. Это первые шаги на пути к прочному и жизнеспособному решению. Мы работаем в этом направлении. В ООН и на других форумах мы пытались избежать блокирования каналов диалога из-за поляризации вокруг конфликта. Именно поэтому мы выступаем против дипломатической и экономической изоляции. Последствия конфликта уже ощущаются в том, что касается цен на продовольствие, топливо и другие ресурсы в мире. <...> Мы поддерживаем все усилия по снижению экономических последствий этого кризиса. Но мы не считаем, что лучший путь — это принятие односторонних и избирательных санкций, которые противоречат международному праву. Эти меры подорвали восстановление экономики и затронули права уязвимых групп населения, в том числе в странах самой Европы. Решение конфликта в Украине может быть найдено лишь путем переговоров.

Официальная Бразилиа еще в начале войны осудила российскую агрессию, но при этом придерживается нейтралитета, не желая присоединяться к санкциям в отношении Москвы. Причиной тому отчасти являются коммерческие интересы, связывающие Бразилию с Россией, членство страны в БРИКС и прохладные отношения между президентом Болсонару и его американским коллегой Джо Байденом.

Экономическая ситуация в Бразилии

По данным Les Echos, в Бразилии — стране с населением 213 миллионов человек — более 33 миллионов человек страдают от голода, а 9,9 миллионов являются безработными. Чтобы повысить покупательную способность беднейших слоев населения, Болсонару делает ставку на пособия «Auxilio Brasil» — обновленнную версию аналогичного пособия времен президентства Лулы. Размер пособия в этом году составит 600 реалов (около 115 евро). В части программы, посвященной социальной политике, Болсонару делает акцент на создании рабочих мест, особенно для молодежи и женщин, освобождение большей части населений от подоходного налога и провести приватизацию.

Лула в дополнение к «Auxilio Brasil» обещает выплатить семьям еще по 150 реалов за каждого ребенка в возрасте до шести лет и создать некую программу помощи выплат кредитов, которой смогут воспользоваться до 70% бразильских семей. Он также рассчитывает увеличение размер минимальной зарплаты. Точная сумма в программе Лулы не фигурирцует, но в настоящее время минимальная зарпалат составляет 1 212 реалов, то есть около 230 евро.

Экология

В программе Лулы экологической повестке отведено больше места, однако в отсутствие продовольственной безопасности это, кажется, не самый актуальный компонент предвыборной гонки. Эксперты отмечают, что экологическая повестка в большей степени беспокоит наиболее социально защищенные слои бразильского общества. Лула обещает положить конец нелегальной золотодобыче, вырубке амазонских лесов и пожарам в самом большом в мире тропическом лесу планеты.

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Болсонару за время своего президентского срока неоднократно подвергся серьезной критике со стороны международного сообщества за проводимую им экологическую политику. В предвыборной программе в этот раз Болсонару пообещал продолжить военные операции по борьбе с вырубкой лесов и лесными пожарами, в ней также говорится о «мерах по сокращению выбросов парниковых газов» и о том, что борьба с изменением климата неизбежна для сохранения будущего планеты. Эксперты эти заявления оценивают с доелй скепсиса.

Дипломатия

Лула обещает восстановить международную репутацию Бразилии, укрепляя кооперация юг-юг с другими странами Латинской Америки и Африки, а также с БРИКС и странами МЕРКОСУР. Он также обещает восстановить и укрепить связи со всеми европейскими странами, США и Китаем.

Болсонару делает ставку на развитие новых двусторонних партнерств и на вступление Бразилии в Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Безопасность

Лула обещает проводить «новую политику борьбы с наркотиками» и положить конец борьбе с организованной преступностью.

Болсонару обещает увеличить бюджет армии и полиции и упростить доступ к огнестрельному оружию.

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