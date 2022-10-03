Власти Ирана стреляют в манифестантов и обвиняют «внешних врагов» в разжигании протестов

В ночь с воскресенья на понедельник в крупном университете Тегерана вспыхнули ожесточенные столкновения между студентами и силами безопасности. Антиправительственные демонстрации продолжаются в Иране уже более двух недель. Поводом стала гибель 22-летней Махсы Амини, задержанной за «неправильное ношение хиджаба» и через три дня после задержания скончавшейся в больнице, не приходя в сознание.

В ночь с воскресенья на понедельник в крупном университете Тегерана вспыхнули ожесточенные столкновения между студентами и силами безопасности. Антиправительственные демонстрации продолжаются в Иране уже более двух недель. Поводом стала гибель 22-летней Махсы Амини, задержанной за «неправильное ношение хиджаба» и через три дня после задержания скончавшейся в больнице, не приходя в сознание.

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Протестное движение в Иране, крупнейшее с 2019 года, вызванное гибелью девушки, а также ростом цен на топливо, продолжается уже третью неделю, и репрессии только усилились. Иранские власти пошли на блокировку интернета и средств связи, которую эксперты называют беспрецедентной.

Инциденты с применением насилия произошли в ночь с воскресенья на понедельник в Технологическом университете Шарифа в Тегеране, самом престижном в Иране, где полиция применила стальную дробь и слезоточивый газ против протестующих студентов, сообщает иранское информационное агентство Mehr. Инциденты также произошли в университете Исфахана (в центре страны), передает Mehr.

«Женщина, жизнь, свобода!», «Студенты предпочитают смерть унижению!», — скандировали протестующие, как передает агентство. Затем в университет Шарифа приехал министр науки Ирана, чтобы поговорить со студентами и успокоить ситуацию.

Со своей стороны, базирующаяся в Осло НКО «Iran Human Rights» опубликовала два видео, на одном из которых видно, как иранские полицейские на мотоциклах гоняются за студентами, бегущими по подземной автостоянке, а на другом видео полицейские на мотоциклах увозят людей, головы которых покрыты черными мешками.

На других видеоматериалах, размещенных в Интернете, которые AFP не смогло проверить независимо, слышны выстрелы и крики десятков бегущих людей по улице ночью.

На видео, снятом по данным «Iran Human Rights» на станции метро Тегерана, толпа скандирует: «Не бойся! Не бойся! Мы все вместе!».

Манифестация студентов в Тегеране (из соцсетей). © Réseaux sociaux

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в понедельник обвинил Соединенные Штаты, Израиль и их «агентов» в разжигании протестов. Это его первое заявление с момента начала протестного движения. Президент Ирана, ультраконсерватор Эбрагим Раиси, также обвинил в воскресенье «врагов» Ирана в «заговоре» против его страны.

Министерство разведки Ирана заявило в пятницу, что девять иностранных граждан, в том числе из Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши, были арестованы в связи с протестами.

В понедельник в итальянской прессе было опубликовано заявление родителей 30-летней итальянской туристки Алесси Пиперно. Согласно их информации, она была задержана в Иране, и призвала на помощь.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок написала в Twitter: «Трудно выносить то, что происходит в #Шарифском университете в #Иране. Мужество иранцев невероятно. А сила жестокости режима является выражением самого настоящего страха перед силой образования и свободы».

Kaum zu ertragen, was an der #SharifUniversity in #Iran passiert.

Der Mut der Iraner*innen ist unglaublich. Und die rohe Gewalt des Regimes Ausdruck der puren Angst vor der Kraft von Bildung und Freiheit. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) October 3, 2022

Базирующийся в Нью-Йорке Центр по правам человека в Иране (CHRI) заявил, что он «крайне обеспокоен видео, снятым сегодня в Университете Шарифа и в самом Тегеране, демонстрирующим жестокое подавление протестов».

По данным этого Центра, который пытается оценить число погибших в Иране – несмотря на отключение в стране интернета и блокировку таких приложений, как WhatsApp или Instagram, а также других онлайн-сервисов – с начала протестов было убито не менее 92 человек.

Власти Ирана утверждают, что с 16 сентября было убито около 60 человек, в том числе 12 сотрудников сил безопасности.

Кроме того, еще 41 человек погиб во время столкновений в пятницу в провинции Систан-Белуджистан (юго-восток), сообщает IHR со ссылкой на местные источники, не имея возможности уточнить, связано ли это насилие со смертью Махсы Амини.

Смерть 22-летней иранки курдского происхождения Махсы Амини 16 сентября также вызвала митинги в знак солидарности с иранскими женщинами во многих городах мира. Крупная манифестация прошла в воскресенье в Париже.

Крупная манифестация в поддержку иранских женщин прошла в воскресенье в Париже. © AP Photo/Aurelien Morissard

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