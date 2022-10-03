Выборы в Бразилии: социологи были совсем не правы, но левый Лула надеется «изгнать» Болсонару и стать президентом

В Бразилии завершился первый тур президентских выборов, победу в котором одержал лидер левой оппозиции, экс-глава государства Луис Инасиу Лула да Силва (Лула). Он получил более 48%, а действующий президент, ультраправый Жаир Болсонару — более 43%, но борьба еще далеко не завершена. Тем более, что до второго тура остается почти месяц.

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В Бразилии сейчас проходят так называемые всеобщие выборы, в ходе которых определяются губернаторы штатов, полностью обновляется Палата депутатов и на одну треть — Федеральный сенат, избираются также депутаты региональных законодательных собраний, подчеркивает Euronews. Но основное внимание, конечно, приковано к выборам главы государства.

Для 76-летнего Лулы, лидера «Партии трудящихся», которому соцопросы предрекали возможность победы уже в первом туре, итоги состоявшегося в воскресенье, 2 октября, голосования — скорее разочаровывающие. Вместо 10-14% отрыва он получил преимущество примерно в 5%.

Всего в выборах участвовали 11 кандидатов, но остальные 9 не показали значительных результатов, так что можно сказать, что 212-миллионная страна (где право голоса имеют более 156 млн избирателей) политически расколота почти ровно пополам: 67-летний Болсонару, известный своими крайне правыми, националистическими и консервативными взглядами и скандальными заявлениями представитель «Социал-либеральной партии», получил в первом туре чуть более 51 млн голосов, Лула — чуть более 57 млн.

Тысячи сторонников Лулы собрались вечером 2 октября на проспекте Паулиста в городе Сан-Паулу, экономической столице страны (там же находится и штаб-квартира «Партии трудящихся»), чтобы отпраздновать победу Лулы, но, учитывая более скромные, чем ожидалось, результаты, публика радовалась умеренно, «атмосфера была скованной», отмечает корреспондент AFP.

Сторонники Лулы. Рио-де-Жанейро. 02.10.2022 AP - Silvia Izquierdo

«Количество голосов за Болсонару удивляет. Для них это хорошо, для нас это худшее, что может случиться», — сказал агентству Хосе Антонио Бенедетто, 63-летний государственный служащий, вышедший на улицу в красной футболке «Партии трудящихся»: «Я не знаю, что происходит в Бразилии, 50% нашего населения больны. Только Лула может вылечить это, сделать прививку нашему народу».

Сторонник левых выразил надежду на то, что во втором туре большинство избирателей, голосовавших за кандидатов, занявших третье и четвертое места (Симона Тебет (правоцентристка, получившая 4,2%) и Сиро Гомеш (левоцентрист, получивший 3%), проголосуют за Лулу.

В середине вечера сам Лула приехал, чтобы поблагодарить своих сторонников. «Я никогда не выигрывал выборы в первом туре, похоже, судьба просит меня поработать немного больше», — сказал он им под аплодисменты.

«Во время всей этой кампании мы были впереди, согласно (всем) опросам общественного мнения... И хочу сказать вам, что мы выиграем эти выборы. Это всего лишь отсрочка», — заверил Лула. И пообещал «больше поездок и больше встреч» с бразильцами, потому что для победы во втором туре «мы должны будем убедить бразильское общество».

76-летний кандидат расстроен тем, что не победил в первом туре еще и по «личным обстоятельствам». «Завтра я начинаю предвыборную кампанию (второго тура). Если бы я победил в первом туре, я бы взял три дня отпуска и отправился в медовый месяц», — сказал Лула, который в мае в третий раз женился.

Удастся ли ему в третий раз стать президентом страны, должно стать известно после закрытия избирательных участков 30 октября, во втором туре.

Жаир Болсонару, у которого спросили, смирится ли он с итогами выборов в случае своего поражения, не стал отвечать на этот вопрос, отмечают СМИ, давно называющие его «бразильским Трампом». Более того, ранее он уже призывал своих сторонников быть готовым к «решительным действиям».

По мнению Пауло Калмона, политолога из Университета Бразилиа, «гонка обещает острую борьбу». Политолог полагает, что Болсонару, получивший «больше голосов, чем ожидалось, особенно в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, двух самых важных штатах страны», «сохраняет все шансы на переизбрание».

Между двумя лагерями «много злобы, много ненависти, и будет неудивительно, если это приведет к беспорядкам», тем более, что в ходе кампании уже наблюдалось насилие, заявил AFP Майкл Шифтер, аналитик центра Inter-American Dialogue.

«Избиратели Симоны Тебет и Сиро Гомеша, около восьми миллионов человек, будут решать, кто станет следующим президентом», — уверена Бруна Сантос из Brazil Institute.

«Мы показали, что опросы лгали!» — воскликнул в воскресенье вечером популист Болсонару, заявляющий, что предпочитает «проверять пульс бразильцев» лично, во время своих больших митингов или прогулок по улицам.

Избранный 30 октября президент Бразилии должен руководить страной следующие четыре года.

Болсонару занимает пост главы государства с 1 января 2019-го. Лула был президентом два срока — с 1 января 2003-го по 1 января 2011-го.

Лула (слева) и Болсонару (справа) — два кандидата, между которыми страна должна сделать трудный выбор. На фото: торговля на улице города Бразилиа. 20.09.2022 AP - Eraldo Peres

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