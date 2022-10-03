МИД Франции о путче в Буркина-Фасо и связи с Россией: «Это внутренний кризис, Франция не является заинтересованной стороной»

В воскресенье, 2 октября, глава правящей хунты в Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба согласился уйти в отставку после двух дней напряженности, отмеченных антифранцузскими манифестациями. Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала прекратить насилие в Уагадугу, в частности, против посольства и французских компаний. На акциях сторонников переворота были замечены российские флаги.

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«Насилие должно прекратиться», — заявила в воскресенье, 2 октября, глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью Radio France. Она напомнила, что в последние дни произошли «серьезные и недопустимые инциденты» в отношении посольства Франции, а также некоторых французских компаний. «Мы отмечаем, что распространяется определенное количество ложной информации. Возможно, они привели к движениям, склонным считать, что Франция была вовлечена во внутренний политический кризис, который переживает Буркина-Фасо: это не так», — объяснила Катрин Колонна, подчеркивая, что «Франция не является участником этих событий».

Что произошло в Буркина-Фасо?

2 октября в Буркина-Фасо был свергнут путчист, подполковник Поль-Анри Дамиба, правивший с 24 января 2022 после очередного – восьмого – переворота в стране со дня провозглашения там независимости. Его место занял капитан Траоре, который принял власть после двух дней волнений и колебаний военных, не знающих, кому присягнуть на верность. В конце концов Дамиба сам сложил оружие, «вернул ключи» от президентского поста, который захватил силой несколько месяцев назад, и улетел в Того.

Несмотря на то, что, согласно заявлению участвующих в посредничестве представителей религиозных организаций, «передача власти была мирной», уход Дамибы был отмечен выступлениями и насилием против французского присутствия в стране.

Его преемник, 34-летний капитан Ибрагим Траоре, новый самопровозглашенный президент Буркина-Фасо, дал те же обещания «по восстановлению безопасности в государстве», которое утратило контроль над более чем 40% его территории перед лицом наступления джихадистских группировок.

В воскресенье днем ​​представитель путчистов объявил по национальному телевидению, что «капитан Траоре отвечает за выполнение текущих дел государства до приведения к присяге назначенного президента Фасо "жизненными силами нации"». Означает ли это проведение выборов в стране, сказать трудно.

Сам же Траоре объяснил – в беседе с представителями министерств – происходящее так: «Я знаю, что я моложе большинства из вас здесь. Мы не хотели того, что произошло, но у нас не было выбора. (…) В следующие три месяца мы должны сделать то, что должны были сделать за последние восемь месяцев. В стране все срочно, от безопасности до здравоохранения, обороны, гуманитарной помощи, социальных действий, инфраструктуры».

Роль Франции и участие России?

Является ли сближение Буркины и России реальной мотивацией переворота? Поддерживает ли Франция подполковника Дамибу? Эти два вопроса были в центре заявлений солдат-путчистов, начавших переворот в пятницу, 30 сентября.

В субботу, 1 октября, путчисты зачитали по национальному телевидению пресс-релиз, в котором они указывают на «выбор нового союзника» в борьбе с джихадистами. А также обвиняют Францию ​​в том, что она помогает подполковнику Дамибе вернуть себе власть. «Подполковник Поль-Анри Дамиба укрылся на французской базе в Камбуазене, чтобы спланировать контрнаступление. Из этого следует наше твердое желание обратиться к другим партнерам, готовым помочь нам в нашей борьбе с терроризмом», — пояснил младший лейтенант Жан-Батист Кабре, зачитав заявление капитана Траоре, лидера путчистов.

При этом имя «нового союзника» не упоминается, но, как указывает африканская редакция RFI, «смысл кажется ясным». С прошлой пятницы на митингах в поддержку путчистов развевались российские флаги, а в социальных сетях пророссийские аккаунты комментировали события резкими антифранцузскими лозунгами.

Реакция Парижа была категоричной: французские власти заявили о непричастности к перевороту и слухах о поддержке Дамибы. Но эти заявления не имели никаких последствий на местах: французское посольство в Уагадугу и французский институт в городе Бобо-Диуласо стали мишенью демонстрантов.

В воскресенье, 2 октября, после всех заявлений хунты, ситуация в столице Буркина-Фасо оставалась напряженной. Утром и днем стрельба в центре Уагадугу вызвала панику, в конце дня десятки молодых людей нацелились на французское посольство, подожгли сторожевые будки охранников на входе в здание и попытались взломать входную дверь визовой службы. Они также бросали камни в охранников посольства, которые в ответ применили слезоточивый газ. Напряжение немного спало с наступлением ночи, передает корреспондент RFI.

Через несколько часов после нападения на посольство капитан Ибрагим Траоре на телеканале на France 24 опровергнул сделанные ранее путчистами заявления: «Контрнаступление, да. Поддерживается Францией, я не думаю. Есть база под названием Камбоинсин, где есть французские военные. Когда мы эвакуируем кого-то на эту базу, мы говорим, что это французская военная база Камбоинсин. Я знаю, что Франция не может прямо вмешиваться в наши дела. Если у нас сегодня есть другие партнеры, которые могут нас поддержать, не обязательно подразумевать Россию. Американцы наши нынешние партнеры, Россия тоже может быть партнером, так что дело не во Франции и не в проблемах России и Вагнера».

В понедельник, 3 октября, министерство иностранных дел Франции призвало находящихся в Буркина-Фасо граждан Франции оставаться дома и проявлять «самую большую бдительность». Глава внешнеполитического ведомства Катрин Колонна заявила в интервью, что «никогда г-н Дамиба не оказывался в посольстве или среди французских солдат. Это информация, которая, вероятно, распространяется злонамеренным образом». При этом она напомнила, что «контакты» имели место, но лишь для того, чтобы «обеспечить безопасность» французов на месте.

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