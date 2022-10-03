Шведский палеогенетик Сванте Паабо стал лауреатом Нобелевской премии в области медицины и физиологии

Лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии Сванте Паабо, один из основателей палеогенетики, в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге 3 октября 2022.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 2022 году присудили одному из основателей палеогенетики, шведскому ученому Сванте Паабо за полное секвенирование генома неандертальца и создание дисциплины по изучению генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

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«Выявив генетические различия, которые отличают всех ныне живущих людей от вымерших гоминидов, он своими открытиями заложил основу для изучения того, что делает человеческие существа уникальными», — отметил Нобелевский комитет, объявляя 3 октября Сванте Паабо лауреатом премии по медицине и физиологии 2022 года.

67-летний шведский ученый уже несколько десятилетий живет и работает в Германии. В настоящее время Сванте Паабо является сотрудником Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, а также Института науки и технологии в Окинаве (Японии).

Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, который присуждает Нобеля по медицине и физиологии, отметил в своем заявлении: «Своей новаторской работой Сванте Паабо сделал то, что казалось невозможным — секвенировал геном неандертальца».

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

Исследователю удалось расшифровать последовательность ДНК неандертальца, вымершего родственника современного человека, а также секвенировать геном «денисовского человека» (фрагмент кости пальца этого гоминида возрастом 40 тысяч лет был обнаружен в 2008 году в Денисовой пещере на юге Сибири).

В 2009 году Паабо установил передачу порядка 2% генов от вымерших гоминидов к Homo sapiens. «Генетические различия между Homo Sapiens и нашими вымершими ближайшими родственниками были неизвестны до тех пор, пока их не выявили благодаря работам Сванте Паабо», — отметил Нобелевский комитет.

Исследователь разработал методы, которые позволили улучшить извлечение, секвенирование и анализ генетического материала в ископаемых останках.

Нобелевский лауреат Сванте Паабо в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге 3 октября 2022. REUTERS - LISI NIESNER

Сванте Паабо — сын шведского биохимика Суне Бергстрема (1916-2004), который — вместе с соотечественником Бенгтом Самуэльсоном — в 1982 году получил Нобелевскую премию по медицине за открытия, касающиеся простагландинов и близких к ним биологически активных веществ.

Шведский генетик Сванте Паабо стал лауреатом Нобелевской премии по медицине и физиологии 2022 года. AP - Henrik Montgomery

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