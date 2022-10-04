Нобелевскую премию по физике присудили ученым из Франции, США и Австрии за исследования в области квантовой механики

Нобелевская премия по физике 2022 года присуждена Алену Аспе (Франция), Джону Ф. Клаузеру (США) и Антону Цайлингеру (Австрия).

4 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии по физике. Француз Алену Аспе, американец Джон Ф. Клаузер и австриец Антон Цайлингер были выбраны за исследования в области квантовой механики.

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Нобелевская премия по физике 2022 года присуждена Алену Аспе (Франция), Джону Ф. Клаузеру (США) и Антону Цайлингеру (Австрия), объявил во вторник Нобелевский комитет. Они удостоены награды за «эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».

«Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда разделены. Результаты их исследований открыли путь для новых технологий, основанных на квантовой информации», — говорится в решении Нобелевского комитета по физике.

«Невыразимые эффекты квантовой механики начинают находить применение. Уже существует обширная область исследований, включающая квантовые компьютеры, квантовые сети и безопасную связь с квантовым шифрованием», — отмечается также в решении. Председатель комитета Андерс Ирбек подчеркнул: «Становится все более очевидным, что появляется новый вид квантовой технологии».

Французский физик Ален Аспе родился в 1947 году в Ажене, сейчас он профессор в Университете Париж-Сакле и Политехнической школе Палезо. Его коллега Джон Клаузер получил докторскую степень в Колумбийском университете в Нью-Йорке, и сейчас он работает в JF Clauser & Assoc. Австриец Антон Цайлингер, который первым осуществил квантовую телепортацию с использованием фотонов, учился в Венском университете и входит в научный совет Института науки и технологий Австрии (ISTA).

Первая Нобелевская премия по физике была присуждена в 1901 году. Тогда ее лауреатом стал Вильям Рентген из Германии за открытие излучения, названного его именем.

До конца недели станут известны также обладатели Нобелевской премии по химии (5 октября), литературе (6 октября), мира (7 октября). Лауреата премии по экономике назовут 10 октября.

Размер Нобелевской премии в этом году составит 10 млн шведских крон (около $0,9 млн), отмечает The New York Times. В прошлом году она также равнялась 10 млн шведских крон, что по действующему на тот момент обменному курсу, сравнялось $1,14 млн.

Вручение награды состоится в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля — 10 декабря. Традиционно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, но в 2020 и 2021 годах ее из-за пандемии провели в онлайн-формате.

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