Северная Корея поддержала аннексию Россией украинских территорий.

Северная Корея во вторник выразила поддержку аннексии Россией оккупированных украинских территорий и осудила шаги, предпринятые США и их союзниками совместно с ООН против Москвы.

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Глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су выступил в защиту проведенных на оккупированных украинских территориях «референдумов» как совершенно легитимных и «проведенных в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, устанавливающим принципы равенства народов». Об этом во вторник, 4 октября, сообщило госдарственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Подавляющее большинство избирателей поддержали интеграцию с Россией», — говорится в заявлении Чо Чхоль Су, сообщает ЦТАК.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил о присоединении четырех областей Украины, после объявления результатов «референдумов» на оккупированных российскими войсками землях.

США и другие западные страны назвали референдумы «фиктивными», «проведенными под дулом пистолета, и заявили, что никогда не признают аннексию. В пятницу Россия наложила вето на предложение США в Совете Безопасности ООН осудить ее аннексию. При этом Китай и Индия воздержались.

Как передает агентство ЦТАК, Чо Чхоль Су также заявил, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела независимых стран и «злоупотребляют» Советом Безопасности ООН. «Дни, когда Соединенные Штаты могут использовать Совет Безопасности в качестве щита и средства агрессии для сохранения своего превосходства, никогда не вернутся», — заявил северокорейский министр.

Во вторник члены Совета Федерации РФ единогласно одобрили договоры о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины. Соответствующий документ теперь должен подписать президент России.

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