Корпорация SpaceX запустила корабль к МКС. В составе экипажа — россиянка

На борту корабля Crew Dragon к Международной космической станции отправились российский космонавт Анна Кикина, астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн и астронавт из Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

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Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX состоялся в 18:01 по парижскому времени. Старт был дан с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, во Флориде, США. Как отметили в NASA, выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли в штатном режиме.

Dragon, fly!@SpaceX's Endurance spacecraft has separated from its Falcon 9 rocket and is on its way to the @Space_Station. Follow our #Crew5 blog for the latest mission updates: https://t.co/t5aCFxh78H pic.twitter.com/EskQMDB7fd — NASA (@NASA) October 5, 2022

Ожидается, что стыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС произойдет 6 октября в 22:57 по парижскому времени. Экипаж пробудет на станции около полугода, сменив предыдущую команду, которая вернется на Землю 12 октября.

В задачи миссии входит исследования космической биологии, материаловедения, исследование Земли из космоса, физики космических лучей, а также отработка ряда космических технологий.

Для компании Илона Маска SpaceX это восьмая экспедиция с участием человека. Первую подобную миссию компания отправила к МКС в ноябре 2020 года.

Follow Dragon and Crew-5 during their flight pic.twitter.com/yEePVROQ0R — SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022

38-летняя Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом из России, полетевшей на корабле компании SpaceX, и пятой российской женщиной-космонавтом, совершившей полет в космос. Ее коллеги по миссии астронавты NASA Кассада и Манн также впервые совершают полет, а для японского астронавта Вакаты эта миссия уже пятая.

Агентство Bloomberg сообщало, что «Роскосмос» и NASA продолжали работать над совместными экспедициями даже после ухудшения отнощений между Москвой и Вашингтоном после 24 февраля. Нынешняя миссия — вторая из запланированных партнерских миссий американского и российского агентств, по плану в 2023 и 2024 должны состояться еще четыре.

Две недели назад американец Франциско Рубио вместе с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным отправился на МКС на российской ракете «Союз». Давно запланированная программа обмена астронавтами была сохранена, несмотря на нарастающую напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Таким образом, поддержание работы МКС стало одной из немногих областей, в которых сохраняется сотрудничество между США и Россией.

Отвечая на вопрос об отношениях с российским космическим агентством «Роскомос», глава космического командования NASA Кэтрин Людерс заявила, что «в оперативном плане мы очень ценим постоянство отношений, даже в столь сложный геополитический период».

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