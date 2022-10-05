Корпорация SpaceX запустила корабль к МКС. В составе экипажа — россиянка
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На борту корабля Crew Dragon к Международной космической станции отправились российский космонавт Анна Кикина, астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн и астронавт из Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.
Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX состоялся в 18:01 по парижскому времени. Старт был дан с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, во Флориде, США. Как отметили в NASA, выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли в штатном режиме.
Dragon, fly!@SpaceX's Endurance spacecraft has separated from its Falcon 9 rocket and is on its way to the @Space_Station. Follow our #Crew5 blog for the latest mission updates: https://t.co/t5aCFxh78H pic.twitter.com/EskQMDB7fd— NASA (@NASA) October 5, 2022
Ожидается, что стыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС произойдет 6 октября в 22:57 по парижскому времени. Экипаж пробудет на станции около полугода, сменив предыдущую команду, которая вернется на Землю 12 октября.
В задачи миссии входит исследования космической биологии, материаловедения, исследование Земли из космоса, физики космических лучей, а также отработка ряда космических технологий.
Для компании Илона Маска SpaceX это восьмая экспедиция с участием человека. Первую подобную миссию компания отправила к МКС в ноябре 2020 года.
Follow Dragon and Crew-5 during their flight pic.twitter.com/yEePVROQ0R— SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022
38-летняя Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом из России, полетевшей на корабле компании SpaceX, и пятой российской женщиной-космонавтом, совершившей полет в космос. Ее коллеги по миссии астронавты NASA Кассада и Манн также впервые совершают полет, а для японского астронавта Вакаты эта миссия уже пятая.
Агентство Bloomberg сообщало, что «Роскосмос» и NASA продолжали работать над совместными экспедициями даже после ухудшения отнощений между Москвой и Вашингтоном после 24 февраля. Нынешняя миссия — вторая из запланированных партнерских миссий американского и российского агентств, по плану в 2023 и 2024 должны состояться еще четыре.
Две недели назад американец Франциско Рубио вместе с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным отправился на МКС на российской ракете «Союз». Давно запланированная программа обмена астронавтами была сохранена, несмотря на нарастающую напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Таким образом, поддержание работы МКС стало одной из немногих областей, в которых сохраняется сотрудничество между США и Россией.
Отвечая на вопрос об отношениях с российским космическим агентством «Роскомос», глава космического командования NASA Кэтрин Людерс заявила, что «в оперативном плане мы очень ценим постоянство отношений, даже в столь сложный геополитический период».
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