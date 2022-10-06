Северная Корея провела запуск двух ракет в сторону Японского моря

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Токио, люди перед экраном, на котором транслируются новости о запуске Северной Кореей баллистической ракеты над Японией, 4 октября 2022 года.
Токио, люди перед экраном, на котором транслируются новости о запуске Северной Кореей баллистической ракеты над Японией, 4 октября 2022 года. REUTERS - ISSEI KATO
RFI
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Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщили в правительстве Японии, информацию подтвердило южнокорейское военное командование. Это шестой подобный запуск за последние две недели. В КНДР запуски ракет называют «справедливым ответом» на совместные учения Южной Кореи и США и заявляют, что Пхеньян принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и их союзников в районе Корейского полуострова.

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Обе северокорейские ракеты упали в море за пределами японской исключительной экономической зоны. В Южной Корее заявили, что одна из ракет пролетела около 350 км на высоте до 80 км, а вторая — 800 км на высоте до 60 км. В министерстве обороны Японии действия Северной Кореи назвали «провокацией», а власти Южной Кореи пригрозили Пхеньяну ответными мерами.

Северная Корея осуществляет пуски ракет в то время, как Южная Корея и США проводят совместные учения. 

Это шестой пуск баллистических ракет со стороны Пхеньяна за две недели: на прошлой неделе КНДР выпустила четыре ракеты в сторону Японского моря, 4 октября — одну в сторону Японии, а 6 октября — еще две в сторону Японского моря. При этом межконтинентальная баллистическая ракета, пущенная 4 октября, упала в Тихом океане, пролетев около 4,5 тысячи км над территорией Японии. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Северная Корея продолжит «идти по выбранному пути», то «это лишь усилит осуждение, изоляцию и предпринимаемые ответные шаги» со стороны США.На экстренном заседании Совета безопасности ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила:

Мы призываем все государства-члены ООН, особенно членов Совета Безопасности, присоединиться к нам в осуждении столь безрассудного поведения и убедить КНДР полностью, необратимо и контролируемо отказаться от своих незаконных программ вооружения и использовать дипломатию для денуклеаризации.

Заместитель главы миссии Китая в ООН призвал США «предпринять конкретные шаги, чтобы продемонстрировать честность намерений и развеять законную обеспокоенность КНДР, создав условия для скорейшего возобновления диалога».

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообащет, что МИД КНДР осудил Вашингтон за попытки поднять тему запусков ракет на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, 6 октября в официальном Сеуле сообщили, что двенадцать северокорейских самолетов провели учебные полеты на севере от границы КНДР и Южной Кореи. Восемь истребителей и четыре бомбардировщика «провели тренировочные полеты к северу от межкорейской воздушной границы и предположительно провели учения по стрельбе "воздух-земля"», — заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. В ответ Сеул отправил 30 истребителей. 

9 сентября Верховное народное собрание Северной Кореи приняло новый закон о политике в отношении ядерных сил. Он предполагает возможность нанесения превентивных ударов. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что ядерный статус страны «необратим». В законе указаны случаи, в которых могут применяться ядерные силы, и оговаривается, что в случае появления угрозы для системы командования и контроля над ядерными силами удар может быть нанесен «автоматически и немедленно» «для уничтожения враждебных сил».

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