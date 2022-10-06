Северная Корея провела запуск двух ракет в сторону Японского моря

Токио, люди перед экраном, на котором транслируются новости о запуске Северной Кореей баллистической ракеты над Японией, 4 октября 2022 года.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщили в правительстве Японии, информацию подтвердило южнокорейское военное командование. Это шестой подобный запуск за последние две недели. В КНДР запуски ракет называют «справедливым ответом» на совместные учения Южной Кореи и США и заявляют, что Пхеньян принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и их союзников в районе Корейского полуострова.

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Обе северокорейские ракеты упали в море за пределами японской исключительной экономической зоны. В Южной Корее заявили, что одна из ракет пролетела около 350 км на высоте до 80 км, а вторая — 800 км на высоте до 60 км. В министерстве обороны Японии действия Северной Кореи назвали «провокацией», а власти Южной Кореи пригрозили Пхеньяну ответными мерами.

Северная Корея осуществляет пуски ракет в то время, как Южная Корея и США проводят совместные учения.

Это шестой пуск баллистических ракет со стороны Пхеньяна за две недели: на прошлой неделе КНДР выпустила четыре ракеты в сторону Японского моря, 4 октября — одну в сторону Японии, а 6 октября — еще две в сторону Японского моря. При этом межконтинентальная баллистическая ракета, пущенная 4 октября, упала в Тихом океане, пролетев около 4,5 тысячи км над территорией Японии. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Северная Корея продолжит «идти по выбранному пути», то «это лишь усилит осуждение, изоляцию и предпринимаемые ответные шаги» со стороны США.На экстренном заседании Совета безопасности ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила:

Мы призываем все государства-члены ООН, особенно членов Совета Безопасности, присоединиться к нам в осуждении столь безрассудного поведения и убедить КНДР полностью, необратимо и контролируемо отказаться от своих незаконных программ вооружения и использовать дипломатию для денуклеаризации.

Заместитель главы миссии Китая в ООН призвал США «предпринять конкретные шаги, чтобы продемонстрировать честность намерений и развеять законную обеспокоенность КНДР, создав условия для скорейшего возобновления диалога».

Amb. Geng Shuang at #UNSC on #DPRK: At this critical moment, all parties concerned should exercise restraint, be cautious in words & actions, and avoid move that may exacerbate tensions or lead to miscalculation, so as to prevent a spiral escalation of situation on the peninsula. — Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) October 6, 2022

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообащет, что МИД КНДР осудил Вашингтон за попытки поднять тему запусков ракет на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, 6 октября в официальном Сеуле сообщили, что двенадцать северокорейских самолетов провели учебные полеты на севере от границы КНДР и Южной Кореи. Восемь истребителей и четыре бомбардировщика «провели тренировочные полеты к северу от межкорейской воздушной границы и предположительно провели учения по стрельбе "воздух-земля"», — заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. В ответ Сеул отправил 30 истребителей.

9 сентября Верховное народное собрание Северной Кореи приняло новый закон о политике в отношении ядерных сил. Он предполагает возможность нанесения превентивных ударов. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что ядерный статус страны «необратим». В законе указаны случаи, в которых могут применяться ядерные силы, и оговаривается, что в случае появления угрозы для системы командования и контроля над ядерными силами удар может быть нанесен «автоматически и немедленно» «для уничтожения враждебных сил».

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