Американские военные провели операцию на контролируемой Дамаском территории на северо-востоке Сирии

Операции проводились в анклаве, удерживаемом силами сирийского режима, в 17 километрах к югу от Камишли на северо-востоке Сирии.

Военные вертолеты США с 5 на 6 октября провели операцию недалеко от города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, с начала войны в 2011 году это первая подобная операция Соединенных Штатов в районе, контролируемом сирийскими правительственными силами. Сообщалось, что один человек был убит, несколько взяты в плен американским спецназом.

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По данным Сирийской обсерватории по правам человека, убитый в перестрелке с американскими военными предположительно является одним из лидеров террористической группировки «Исламское государство» Абу-Хашумом аль-Умави, а один захваченных американским спецназом сирийцев является лидером проправительственных отрядов. Командование ВС США заявило, что целью операции был Раккан Вахид аль-Шаммри, член «Исламского государства», участвовавший в контрабанде оружия и перевозке боевиков.

«Голос Америки» пишет, что «впервые за историю войны в Сирии», операция «была проведена в районе, контролируемом силами Башара Асада».

Военные США прибыли к месту проведения операции на шести вертолетах и с помощью громкоговорителей попросили жителей деревни не покидать дома и выключить свет. Официальные сирийские СМИ также сообщают, что сирийские военные на контрольно-пропускном пункте не позволили американскому патрулю из шести бронемашин въехать в другую деревню в том же районе.

Регион, в котором проводилась операция, находится под контролем сирийской армии. Корреспондент французской редакции RFI в Бейруте отмечает, что в контролируемом дамасскими силами аэропорте Эль-Камышлы находятся и российские военные, время от времени патрулирующие близлежащие деревни.

Операция США была проведена после того, как участились случаи ракетных обстрелов американских баз на юге провинции Дайр-эз-Заур, которую удерживают поддерживаемые Вашингтоном курдские ополченцы.

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