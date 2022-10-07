Байден назвал риск применения ядерного оружия высочайшим со времен Карибского кризиса

Об этом президент США заявил на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке. «Впервые со времен Кеннеди и Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться так, как она развивается», — сказал американский лидер.

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Выступая в четверг, 6 октября, президент Байден заявил, что угрозы российского лидера Владимира Путина могут перерасти в ядерный конфликт.

Он не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно уступают.

— Джо Байден.

В своем сентябрьском выступлении Путин объявил о «частичной мобилизации» и обвинил Запад во вмешательстве в территориальную целостность России. В обращении явно упоминалось ядерное оружие, и Путин выступил с угрозой в адрес противостоящих стран.

6 октября — одновременно с выступлением Байдена — в Вашингтоне проходило заседание американских экспертов и аналитиков, посвященное рискам применения тактического ядерного оружия со стороны России после аннексии четырех регионов Украины.

Как отмечает The New York Times, за последние 60 лет американские президенты редко столь мрачно высказывались о возможном применении ядерного оружия. Однако американские чиновники называют реальный риск применения такого типа вооружений довольно низким.

Ранее американские власти неоднократно подчеркивали, что любое применение ядерного оружия Россией будет иметь катастрофические последствия. «Мы пытаемся понять, какой выход есть у Путина, — сказал Байден в четверг. — Как он может выйти из этого положения, не потеряв лицо или значительную часть своей власти в России?».

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