В Иране началась четвертая неделя протестов из-за смерти задержанной полицией нравов девушки

В Иране в эти выходные продолжились массовые акции протеста после смерти 22-летней Махсы Амини. Полиция нравов задержала ее на улице в середине сентября за «неправильное» ношение хиджаба. Через трое суток она скончалась в больнице — правозащитники утверждают, что это случилось из-за нанесенных побоев. В результате жестких разгонов манифестаций погибли, по разным оценкам, до 185 человек, в том числе дети.

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Как сообщает агентство Reuters, в это воскресенье массовые выступления продолжились в десятках городов по всей стране. В них принимали участие девушки из школ и университетов. Полиция применила слезоточивый газ, уточнили собеседники журналистов в правозащитных кругах.

На видео, размещенных в социальных сетях, участницы протестных выступлений снимают хиджабы и скандируют «Женщина, жизнь, свобода», убегая от полиции.

Один из активистов 1500tasvir, на которого в социальных сетях подписаны сотни тысяч человек, опубликовал видео, где полицейские дубинками избивают человека, предположительно участника акции протеста. На других кадрах представители властей наносят удары по машинам, которые отказываются остановиться. Сообщается о многочисленных стычках с полицией и возгораниях на улицах нескольких городов.

Издание Iranwire, созданное канадско-иранским журналистом, уехавшим из страны, утверждает, что представители властей проводят рейды в школах и досматривают телефоны девушек в школах. В устройствах ищут любые свидетельства, указывающие на причастность учениц к протестным выступлениям. Некоторых из них доставили в полицейский участок.

Сторонникам протеста удалось также взломать эфир иранского телеканала. Во время эфира вечернего выпуска новостей в нем появилось изображение верховного лидера страны Али Хаменеи в огне и фотографии погибших девушек. «Кровь нашей молодежи — на ваших руках», — говорилось на экране.

🇮🇷 Iranian television air hacked by hackers.



The evening's newscast was interrupted by video footage of Iran's supreme leader, Ayatollah Ali #Khamenei , burning and a target in his face, as well as photos of girls killed during the Iranian protests.#IranProtests #ıran #tehran pic.twitter.com/ScOvrsJLAX — NOAH (@noahwarpress) October 9, 2022

Как отмечают оппозиционные иранские СМИ, в последние годы в стране уже проходили многочисленные акции протеста. Однако сейчас выступления отличаются молодым возрастом участников. Протестующие требуют упразднить полицию нравов, которая следит в том числе за ношением хиджаба в общественных местах. На митингах также звучат лозунги, призывающие к смене власти и отставке верховного лидера.

Волну протестов, которая захлестнула страну, ведущие мировые СМИ называют «беспрецедентной». Чтобы справиться с общественным недовольством, в ряде городов ввели комендантский час. В сентябре также сообщалось об отключении интернета. Власти США заявили, что смягчают санкции в области онлайн-услуг, чтобы больше иранцев имели доступ к глобальной сети на фоне протестов. Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что людей в Иране не должны держать «в изоляции и неведении».

Протестные выступления в Иране начались из-за смерти Махсы Амини, задержанной за «неправильное» ношение хиджаба в Тегеране. Свидетели рассказали СМИ, что полицейские избили девушку, после чего она впала в кому и умерла. Власти Ирана утверждают, что причиной смерти стала «внезапная остановка сердца». Родственники заверяют, что проблем со здоровьем Амини не испытывала.

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