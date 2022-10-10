Северная Корея объяснила запуски балистических ракет «западной угрозой»

Коллаж, выпущенный ЦТАК в связи с сообщениями об испытаниях КНДР новых крылатых ракет

В понедельник, 10 октября, Северная Корея заявила, что ее недавние запуски баллистических ракет являлись испытаниями «тактического ядерного оружия» и ответом «на военную угрозу», исходящую от США и их союзников.

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В течение последних двух недель КНДР провела семь запусков баллистических ракет под личным контролем Ким Чен Ына.

Одна из ракет, запущенных Северной Кореей 4 окьября, пролетела над территорией Японии. Это первый подобный инцидент с 2017 года.

Учитывая расстояние и высоту полета,, скорее всего речь идет о ракетах «сверхбольшого калибра», комментирует последний северокорейский запуск, совершенный 9 октября, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

США, Южная Корея и Япония завершили в пятницу, 7 октября, широкомасштабные военно-морские и воздушные учения вокруг Корейского полуострова, включая развертывание американского атомного авианосца «Рональд Рейган».

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