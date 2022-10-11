Глава МИД Франции: Беларуси «следует хорошо подумать», прежде чем вступать в войну

Белорусским властям «следует хорошо подумать», прежде чем решиться на открытое участие в войне против Украины, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она также отметила, что этот вопрос будет обсуждаться на экстренном саммите G7, который проходит сегодня, 11 октября.

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«Этот вопрос, безусловно, будет включен* в повестку дня дискуссий „Большой семерки“, которые проходят прямо сегодня, на следующий день после массированных российских ударов по всей территории Украины», — сказала Катрин Колонна в эфире радио France Inter.

«Этой стране (Беларуси) должно быть сделано предупреждение. Любая дальнейшая поддержка войны России в Украине приведет к дальнейшим санкциям», — заявила глава МИД Франции.

Экстренный саммит G7 проходит сегодня, лидеры стран «семерки» проведут его, при участии президента Украины Владимира Зеленского, в формате видеоконференции.

Саммит был созван накануне канцлером Германии (страны, которая сейчас возглавляет «семерку»), по просьбе Зеленского — для обсуждения мер, которые должны быть приняты в ответ на самый масштабный после начала войны обстрел территории Украины российскими войсками.

Также вчера, 10 октября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании «по вопросам безопасности страны» о том, что Польша, Литва и Украина якобы «готовят диверсии, теракты и военный мятеж» на белорусской территории с участием «белорусских радикалов».

Лукашенко также пригрозил руководству Украины. «Докажите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — сказал самопровозглашенный руководитель.

Лукашенко со своими «силовиками» на совещании «по вопросам безопасности страны». 10.10.2022 AP - Nikolai Petrov

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявило 10 октября о том, что в Кремле «заставляют руководство Беларуси вступить в открытую войну». «Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению», — заявил официальный представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал угрозы Лукашенко в адрес Украины с давлением, которое на него оказывают из Москвы:

«Вместо тактического ядерного оружия задействуется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на себя. Цель — отвести как можно больше украинских сил от фронта к белорусской границе».

8 октября белорусский МИД «обвинил» Украину в «подгототовке удара» по Беларуси и вручил «ноту протеста» послу Украины в Минске, после чего было обнародовано ответное заявление украинского внешнеполитического ведомства. «Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины. Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям. Украина никогда не посягала на чужие территории. […]

Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины».

Напомним, с первого дня войны, с 24 февраля, территория Беларуси используется российскими войсками для нанесения ракетных и авиаударов по Украине, из Беларуси в Украину вылетали российские бомбардировщики; с территории Беларуси в феврале российские войска вторглись на север Украины — в Киевскую и Черниговскую области… На днях украинские власти сообщили о переброске в Беларусь поставленных Ираном в РФ дронов-камикадзе. 10 октября, по данным ВСУ, 10 дронов атаковали Украину с территории Беларуси.

* ОБНОВЛЕНИЕ 17:00. Уже известно, что «белорусский вопрос» поднял в ходе своего выступления перед лидерами стран «Большой семерки» Владимир Зеленский. Как сообщает издание «УП», президент Украины обратил внимание на ситуацию с Беларусью, которую РФ уже давно превратила в плацдарм для войны против Украины, а сейчас пытается втянуть в войну «полноценно». Для того, чтобы не дать Лукашенко возможности осуществить какую-либо провокацию, Зеленский предложил разместить на украинско-белорусской границе международную мониторинговую миссию. «Формат может быть проработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне „Группы семи“ поддержать эту нашу инициативу», — сказал Зеленский.

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