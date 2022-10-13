Генассамблея ООН осудила аннексию Россией оккупированных территорий Украины

Генеральная ассамблея ООН 13 октября подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию с осуждением аннексии Россией подконтрольных ей территорий Донецкой, Луганской Херсонской и Запорожской областей Украины. Резолюцию поддержали 143 из 193 государств-членов ООН. Против голосовали лишь пять стран: сама Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа. 35 стран воздержались.

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Генеральная ассамблея, проводившая экстренное заседание с понедельника, в среду приняла резолюцию с осуждением так называемых «референдумов» о присоединении к России, которые РФ провела на оккупированных украинских территориях — в самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР», а также в Запорожской и Херсонской областях. Резолюция содержит осуждение их последующей аннексии Россией, а также требование «незамедлительно и без предварительных условий» отменить решения об аннексии от 29 сентября. Решения, которые являются «нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины».

Из 193 стран-членов ООН 143 государства поддержали резолюцию, подготовленную и представленную на голосование Европейским союзом и Украиной.

В резолюции подчеркивается, что противоправные «референдумы», проведенные 23 – 27 сентября в оккупированных регионах Украины, не имеют никакой юридической силы и не могут быть основой для изменения статуса этих территорий. Резолюция содержит призыв ко всем странам и организациям ООН не признавать попытку аннексии украинских регионов Россией. В тексте — требование немедленного вывода российских войск с территории Украины.

«143 нации встали на сторону свободы, суверенитета и территориальной целостности» Украины, — цитирует агентство France-Presse заявление, которое сделал по итогам голосования президент США, отметивший, что Россия не имеет права «стереть с карты суверенное государство».

Пять государств, проголосовавших против резолюции, — это сама Россия, а также Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа.

Среди 35 воздержавшихся при голосовании — Китай, Индия, ЮАР, Пакистан, а также Казахстан, Армения, Узбекистан и Таджикистан. Воздержались при голосовании Куба и Гондурас, ЦАР и Мали, Зимбабве и Мозамбик, Вьетнам и Лаос ит.д. Десять стран в голосовании не участвовали.

Агентство France-Presse сравнивает голосование 13 октября с мартовским, когда Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с осуждением вторжения РФ в Украину. В этот раз за резолюцию с осуждением действий Москвы было подано на два голоса больше (в марте «за» осуждение голосовала 141 страна).

Бангладеш, Ирак и Сенегал, которые воздержались в марте, на этот раз проголосовали за осуждение России.

Эритрея, которая отвергла мартовскую резолюцию, на этот раз воздержалась. Никарагуа, воздержавшись при голосовании в марте, в этот раз оказалось в списке выступивших против резолюции Генассамблеи ООН.

За резолюцию голосовали почти все страны Европы, большинство стран Латинской Америки, Африки, Азии.

Перед голосованием на Генассамблее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала как можно больше стран не воздерживаться: «Сегодня Россия вторглась в Украину. Но завтра может быть нарушена территориальная целостность другого государства. Это можете быть вы. Вы можете стать следующими», — заявила дипломат с трибуны ООН.

Посол Франции Николя де Ривьер указал: «Захватом территории соседнего государства Россия решила открыть путь для других аннексионных войн. То, что происходит сегодня в Европе, завтра может произойти в Азии, Африке и Латинской Америке».

Британская представительница Барбара Вудворд заявила: «Россия потерпела неудачу на поле боя и в ООН. (...) Россия изолировала себя (...) Мы должны остановить войну».

Сперва проект резолюции с осуждением аннексии Россией четырех регионов Украины был вынесен на голосование Совета безопасности ООН. Однако РФ — постоянный член Совбеза — наложила вето на резолюцию. Текст поддержали 10 стран-членов СБ ООН из 15-ти. Китай, Индия, Бразилия и Габон воздержались.

После этого вопрос был вынесен на обсуждение и голосование специально созванной сессии Генеральной ассамблеи, которая отказалась удовлетворять российский запрос на проведение тайного голосования.

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