Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, и на территории Турции будет организован международный газовый хаб. Предполагается, что через него смогут осуществляться поставки российского топлива в Европу.

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Выступая 19 октября в турецком парламенте, Эрдоган заявил, что договорился с Владимиром Путиным, и выразил надежду, что Турция станет центром поставок природного газа.

«Сейчас Европа думает, как обеспечить себя энергией грядущей зимой. К счастью, в Турции этой проблемы нет. Более того, я надеюсь, что Турция станет центром поставок природного газа. Во время нашей прошлой встречи с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. По его собственным словам, Европа сможет получать свой природный газ через Турцию», — приводит портал Hurriyet слова Эрдогана.

12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» президент России заявил, что «утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, — если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры». Присутствовавший на форуме министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что впервые слышит о таких планах. На следующий день, 13 октября, Путин озвучил предложение о создании хаба в Турции Эрдогану во время их встречи в Астане. 14 октября Эрдоган заявил, что хаб будет создан в европейской части Турции.

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