Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры впервые с мая месяца

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу 21 октября поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином во второй раз с начала войны РФ против Украины. В эту пятницу глава Пентагона также провел переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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В кратком сообщении российского ведомства говорится, что обсуждались «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».

В сообщении на сайте Пентагона указано, что Остин в разговоре с Шойгу подчеркнул «важность поддержания каналов связи в условиях продолжающейся войны против Украины».

За все время полномасштабного вторжения РФ в Украину министры обороны России и США разговаривали всего однажды — в мае 2022 года. Тогда Ллойд Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине.

В мае в сообщении Минобороны РФ уточнялось, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, а также — как и в этот раз — говорилось об обсуждении «актуальных вопросов международной безопасности, включая ситуацию на Украине».

Вслед за сообщением о телефонном разговоре министра обороны США с главой российского военного ведомства Шойгу на сайте Пентагона было размещено сообщение о переговорах Ллойда Остина с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Сообщается, что Остин поговорил с Резниковым, «чтобы подтвердить непоколебимую решимость США поддерживать способность Украины противостоять агрессии России». Глава Пентагона также подчеркнул «неизменную поддержку международного сообщества в укреплении оборонной мощи Украины и обеспечении способности Украины защищать себя в будущем». Остин в этой связи напомнил о решениях недавнего совещания Контактной группы по обороне Украины (в формате «Рамштайн»), которое прошло 12 октября и на котором обсуждались вопросы военной помощи и поставок вооружения Киеву.

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