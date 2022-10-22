«Дикие прогулки»: как израильские волонтеры помогают подросткам из Украины и России

С начала войны более 26 000 российских евреев уехали в Израиль, еще более 35 000 ожидают оформления документов. Из Украины в страну приехали 13 000 репатриантов с еврейскими корнями, а также 15 000 беженцев. Среди новых эмигрантов – подростки. Волонтерский проект «Дикие прогулки» помогает им найти свое место в новой стране.

С начала полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине, более 26 000 российских евреев уехали в Израиль, еще более 35 000 ожидают оформления документов. Из Украины в страну приехали 13 000 репатриантов с еврейскими корнями, а также 15 000 беженцев. Среди новых эмигрантов — подростки. Разрыв с друзьями, необходимость привыкнуть к незнакомой среде и языковой барьер для детей особенно болезненны. Волонтерский проект «Дикие прогулки» помогает им найти свое место в новой стране.

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«Встретимся в парке, а потом пойдем на крышу, смотреть на Иерусалим», — Настя Рябцева, основательница «Диких прогулок», проекта интеграции и помощи подросткам, недавно приехавшим из России и Украины, объясняет план на вечер. В парке ее уже ждут ребята — Ежик, Федя, Соня, Платон,— всего человек двадцать, от двенадцати до восемнадцати лет, кто-то обменивается школьными новостями, кто-то дурачится и пытается пройти колесом. Постепенно подходят другие, просто поздороваться с приятелями – « я сейчас на концерт» — или остаться и провести вечер вместе. «Будем говорить о языках и книгах, читать тексты», — поясняет Настя.

Проект родился, чтобы «подростки, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за развязанной Россией войны, нашли свое место в Израиле». А значит, задача состоит не в том, чтобы создать русскоязычный эмигрантский пузырь внутри страны, а наоборот, — вписать новых жителей в общество.

Одиночество, тревожность, депрессия — частые подростковые беды. В эмиграции разрыв с друзьями увеличивает эту опасность. И помощь требуется немедленно. В первую очередь, понимание, люди, которым можно верить и доверять, общее дело или хотя бы занятие. Ими и стали «Дикие прогулки», его молодые волонтеры и художественные проекты. Сам проект родился в марте 2022 года и постепенно превратился в настоящую подростковую общину.

Художественные проекты – один из главных способов интеграции. © «Дикие прогулки»

«Мы знакомим детей с городом, в котором им предстоит жить, с интересными местами, традициями и возможностями», — продолжает Настя. Художественные проекты, по ее мнению, — один из главных способов интеграции. Большинство волонтеров — художники, музыканты, литераторы.

В Хайфе, прислушиваясь к уличным шумам и записывая их, дети сделали «звуковую карту» города, а из нее — джем-саундтрек. «А в Тель-Авиве мы решили создать "городской алфавит", — продолжает Настя, — сначала каждый рассказал, что в Тель-Авиве показалось ему особенно невероятным, и мы связали это с определенными буквами. В результате, скоро у нас появится не просто алфавит, а целая энциклопедия города!»

Кроме того, уже создана серия подкастов «Мы любим хумус и шаббат», в которых подростки сравнивают новую жизнь со старой.

«Коллекционирую книги про диктатуры»

«Настя идет!» — подростки, которые только что, как воробьи, сидели парами, тройками и группами на деревянных ступенях паркового театра, бросаются обниматься к своей «гулятельнице». Так в «прогулках» называют волонтеров. Насте 34 года, она из Петербурга, «в прошлой жизни» у нее были другие проекты — семь лет работы в НКО, писательский и журналистский опыт. «Но я всегда знала, что хочу строить подростковые сообщества и заниматься искусством с молодежью. И что мое дело мечты — впереди», — говорит она. И добавляет: «вот оно и появилось».

В начале войны ей «стало понятно, что нужно что-то делать». Но с двумя маленькими детьми поехать помогать беженцам в Польшу или Молдову не получилось. Зато помогать оказалось возможным дома, в Иерусалиме. Прежде всего, знакомить новоприбывших с любимым городом.

Сейчас «прогулки» существуют уже в трех городах, к Иерусалиму прибавились Тель-Авив и Хайфа. Около ста двадцати подростков участвуют в них регулярно. «А в чате нас 329 человек», — включается в разговор 17-летний Платон. У Платона пока нет израильского гражданства. Он из Петербурга, но такая же ситуация у многих украинских ребят — они не репатрианты, которым гражданство положено по «Закону о возвращении», а беженцы. Платон мечтает «избавиться от российской армии». Война выгнала мальчика из страны, как и других его новых друзей. «Не знаем, что бы с нами было без "прогулок"», — говорят они в один голос.

«Мы знакомим детей с городом, в котором им предстоит жить, с интересными местами, традициями и возможностями», – рассказывает Настя Рябцева, основательница «Диких прогулок». © «Дикие прогулки»

В октябре на высокой крыше над Иерусалимом уже прохладно, взрослые принесли детям пледы и горячий чай в термосах. Усевшись в круг, они рассказывают, какие книги их сильнее всего затронули.

«Я не очень много читаю, это было про немцев, про становление фашизма, и написал тоже немец», — прерывает молчание самый решительный. «Да, и я хотела про ту же книгу, и как сейчас всем в России тоже стыдно!» — перебивает его соседка. Звучат названия книг про школу, научная фантастика, детективы. Но война, переменившая подростковые судьбы, дает о себе знать через одного. «Я решила коллекционировать книги про диктатуру. Начала с "Истории, которую нельзя рассказывать" Джессики Каспер Крамер, это о времени Чаушеску в Румынии». — «Тогда добавь "Леопард за стеклом" Алки Зеи, это про Грецию времен черных полковников». — «А я читал "Повелитель мух", в твою коллекцию тоже подойдет».

Большинство подростков — из Петербурга и Москвы. География украинских детей шире. А еще к «прогулкам» присоединились местные, в семьях которых корни из обеих стран. «Мы подумали, что это отлично, — говорит Настя, — кто лучше них сможет все рассказать новоприбывшим?»

Украинцев среди участников — примерно 20%. А могло бы быть больше, считают «гулятели». Поэтому на следующей неделе они открывают первую группу на украинском языке. В этой части проекта у «прогулок» появился спонсор — Национальная библиотека Израиля, которая платит ведущим. В остальном все держится на энтузиазме волонтеров и частных дарениях. «Я все время бегаю по встречам и ищу денег на проекты и, в частности, чтобы иметь возможность платить взрослым, — говорит Настя. — Взрослые должны оставаться с нами. Для них самих — это помощь, люди только приехали, у них ничего нет. А еще это важно для ребят, — чтобы люди не исчезали внезапно».

Внизу постепенно зажигаются огни города, который уже не чужой и с каждым днем становится все более «своим» .«А теперь давайте о языках,— говорит одна из волонтерок. — Вот у меня двое маленьких детей. Как вы думаете, учить их русскому языку? А украинскому?» Эмиграция ставит много серьезных вопросов, которые нелегко решать в пятнадцать лет. Но гораздо легче, если вместе с друзьями.

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