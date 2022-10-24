Писатель Салман Рушди ослеп на один глаз в результате нападения в августе

Писатель Салман Рушди ослеп на один глаз и одна его рука потеряла подвижность в результате августовского нападения на лекции в США. Об этом в интервью испанской газете El País сообщил агент писателя Эндрю Уайли.

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По словам Уайли, Салман Рушди ослеп на один глаз, а одна рука потеряла подвижность, потому что нервы в ней были перерезаны. Агент также сказал, что писатель получил три серьезных ранения в шею и еще около 15 ранений в области груди и торса. «Его раны были очень глубоки. (…) Это было жестокое нападение», — сказал агент.

Литературный агент не стал раскрывать, где сейчас находится Салман Рушди. «Он будет жить… Это самое главное», — добавил Эндрю Уайли.

Нападение на Салмана Рушди было совершено 12 августа, когда тот готовился выступить на конференции на севере штата Нью-Йорк. Нападавший выбежал на сцену и нанес Рушди удары ножом. Писателя эвакуировали на вертолете в больницу и экстренно прооперировали. В первое время его подключили к аппарату искусственного дыхания, затем его состояние улучшилось.

Главный подозреваемый, 24-летний американец ливанского происхождения Хади Матар, был сразу же задержан. В суде он отрицал свою вину.

Нападение на Салмана Рушди приветствовали религиозные экстремисты, в частности в Иране. Иранский аятолла Хомейни в 1989 году издал фетву (религиозный декрет) с призывом к убийству Салмана Рушди, автора романа «Сатанинские стихи», который часть мусульман считает богохульным. Писателю поступали многочисленные угрозы. Много лет Салман Рушди скрывался и находился под полицейской защитой, но постепенно вернулся к более или менее нормальной жизни в Нью-Йорке.

Салман Рушди родился 19 июня в 1947 году в Бомбее (ныне — Мумбае), за два месяца до того, как Индия обрела независимость от Соединенного Королевства. Его художественный метод относят к магическому реализму. Рушди стал лауреатом Букеровской премии 1981 года за роман «Дети полуночи».

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