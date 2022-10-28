Пентагон представил новую стратегию обороны. Там говорится об «острой угрозе» от РФ, но главным вызовом обозначены амбиции Китая
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Пентагон обнародовал новую Национальную стратегию обороны, где говорится об «острой угрозе» со стороны России, которую продемонстрировало полномасштабное нападение на Украину. При этом в качестве «главного вызова» для США обозначены «все более агрессивные» амбиции Китая.
Отмечается, что с 2018 года, когда была представлена предыдущая Национальная стратегия обороны, Россия и Китай стали представлять «более опасные вызовы» для безопасности США.
Наиболее серьезным вызовом нацбезопасности США в документе названы «все более агрессивные попытки КНР переделать Индо-Тихоокеанский регион и международную систему в соответствии со своими интересами и авторитарными предпочтениями». В Национальной стратегии обороны США-2022 говорится, что Китай пытается подорвать альянсы и партнерства Соединенных Штатов в этом регионе, использовать свои растущие возможности, включая экономическое влияние и усиливаемую армию, для давления на соседей. «Все более провокационная риторика и агрессивные действия» в отношении Тайваня угрожают миру и стабильности в районе Тайваньского пролива. И это только часть более широкого паттерна по дестабилизации и агрессивных действий Китая в Восточно-Китайском, Южно-Китайском морях и вдоль линии фактического контроля — демаркационной линии между Индией и Китаем, говорится в новой американской стратегии.
Там же подчеркивается, что Китай расширил и модернизировал почти все аспекты своей армии «с акцентом на нивелирование военных преимуществ США». В документе говорится, что Китай ускоряет модернизацию и расширение своего ядерного потенциала. «Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут все чаще сталкиваться с проблемой сдерживания двух крупных держав с современными и разнообразными ядерными потенциалами — КНР и России», — говорится в тексте документа.
Что касается России, там говорится, что от нее исходит «острая угроза». «Презирая независимость своих соседей, российское правительство пытается использовать силу, чтобы навязать изменения границ и снова навязать имперскую сферу влияния», — так в Пентагоне расценивают подоплеку российских агрессивных действий, включая «эскалацию жестокой, неспровоцированной войны против Украины».
И хотя политические и военные действия России с целью расколоть НАТО «резко обернулись против нее самой», Москва не отказалась от самой цели, подчеркивают в Пентагоне. Из России исходят «серьезные, продолжающиеся» угрозы в «ключевых сферах», включая ядерную угрозу для США, их союзников и партнеров.
Россия «продолжает делать упор на ядерное оружие в своей стратегии, модернизировать и расширять свои ядерные силы и размахивать ядерным оружием в поддержку своей ревизионистской политики», — говорится в стратегии. Там отмечаются и другие угрозы со стороны РФ, включая кибератаки и кампании по дезинфорации, а также кампании против демократий.
Комментируя новую стратегию обороны, высокопоставленный представитель Пентагона в интервью CNN отметил, что хоть Россия представляет «острую угрозу», «ее абсолютно удержали от нападения на НАТО». «Президент Байден недвусмысленно заявил, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, и нам здесь, в Пентагоне, совершенно ясно, что Россия получила это сообщение», — сказал чиновник.
Среди других угроз называются ракетная и ядерная программы КНДР, действия Ирана, которые «улучшили бы его возможность произвести ядерное оружие, если бы он принял такое решение», а также угроза от глобальных террористических группировок, таких как ИГ и «Аль-Каида», возможности которых хоть и «деградировали», но могут быть восстановлены «в короткое время».
Из нововведений, как отмечает CNN, в новой стратегии обороны зафиксирован отказ США от крылатых ракет морского базирования. Такая ракета с ядерным зарядом, «больше не нужна», учитывая иное ядерное оружие, которым располагают США и которое они разрабатывают, говорится в стратегии.
Стратегия национальной обороны, а также обнародованные вместе с ней «Обзор ядерной политики» и «Обзор противоракетной обороны» — программные документы, определяющие оборонную и военную стратегии правительства США.
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