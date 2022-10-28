Пентагон представил новую стратегию обороны. Там говорится об «острой угрозе» от РФ, но главным вызовом обозначены амбиции Китая

Пентагон представил новую стратегию обороны. Там говорится об «острой угрозе» от РФ, но главным вызовом обозначены «все более агрессивные» амбиции Китая

Пентагон обнародовал новую Национальную стратегию обороны, где говорится об «острой угрозе» со стороны России, которую продемонстрировало полномасштабное нападение на Украину. При этом в качестве «главного вызова» для США обозначены «все более агрессивные» амбиции Китая.

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Отмечается, что с 2018 года, когда была представлена предыдущая Национальная стратегия обороны, Россия и Китай стали представлять «более опасные вызовы» для безопасности США.

Наиболее серьезным вызовом нацбезопасности США в документе названы «все более агрессивные попытки КНР переделать Индо-Тихоокеанский регион и международную систему в соответствии со своими интересами и авторитарными предпочтениями». В Национальной стратегии обороны США-2022 говорится, что Китай пытается подорвать альянсы и партнерства Соединенных Штатов в этом регионе, использовать свои растущие возможности, включая экономическое влияние и усиливаемую армию, для давления на соседей. «Все более провокационная риторика и агрессивные действия» в отношении Тайваня угрожают миру и стабильности в районе Тайваньского пролива. И это только часть более широкого паттерна по дестабилизации и агрессивных действий Китая в Восточно-Китайском, Южно-Китайском морях и вдоль линии фактического контроля — демаркационной линии между Индией и Китаем, говорится в новой американской стратегии.

Там же подчеркивается, что Китай расширил и модернизировал почти все аспекты своей армии «с акцентом на нивелирование военных преимуществ США». В документе говорится, что Китай ускоряет модернизацию и расширение своего ядерного потенциала. «Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут все чаще сталкиваться с проблемой сдерживания двух крупных держав с современными и разнообразными ядерными потенциалами — КНР и России», — говорится в тексте документа.

Что касается России, там говорится, что от нее исходит «острая угроза». «Презирая независимость своих соседей, российское правительство пытается использовать силу, чтобы навязать изменения границ и снова навязать имперскую сферу влияния», — так в Пентагоне расценивают подоплеку российских агрессивных действий, включая «эскалацию жестокой, неспровоцированной войны против Украины».

И хотя политические и военные действия России с целью расколоть НАТО «резко обернулись против нее самой», Москва не отказалась от самой цели, подчеркивают в Пентагоне. Из России исходят «серьезные, продолжающиеся» угрозы в «ключевых сферах», включая ядерную угрозу для США, их союзников и партнеров.

Россия «продолжает делать упор на ядерное оружие в своей стратегии, модернизировать и расширять свои ядерные силы и размахивать ядерным оружием в поддержку своей ревизионистской политики», — говорится в стратегии. Там отмечаются и другие угрозы со стороны РФ, включая кибератаки и кампании по дезинфорации, а также кампании против демократий.

Комментируя новую стратегию обороны, высокопоставленный представитель Пентагона в интервью CNN отметил, что хоть Россия представляет «острую угрозу», «ее абсолютно удержали от нападения на НАТО». «Президент Байден недвусмысленно заявил, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, и нам здесь, в Пентагоне, совершенно ясно, что Россия получила это сообщение», — сказал чиновник.

Среди других угроз называются ракетная и ядерная программы КНДР, действия Ирана, которые «улучшили бы его возможность произвести ядерное оружие, если бы он принял такое решение», а также угроза от глобальных террористических группировок, таких как ИГ и «Аль-Каида», возможности которых хоть и «деградировали», но могут быть восстановлены «в короткое время».

Из нововведений, как отмечает CNN, в новой стратегии обороны зафиксирован отказ США от крылатых ракет морского базирования. Такая ракета с ядерным зарядом, «больше не нужна», учитывая иное ядерное оружие, которым располагают США и которое они разрабатывают, говорится в стратегии.

Стратегия национальной обороны, а также обнародованные вместе с ней «Обзор ядерной политики» и «Обзор противоракетной обороны» — программные документы, определяющие оборонную и военную стратегии правительства США.

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